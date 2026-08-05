Enner Valencia, el nuevo refuerzo de Boca marcado por las lesiones y una estadística engañosa

En los últimos años el refuerzo de Boca ha sufrido una serie de importantes lesiones.

Enner Valencia y una estadística engañosa

Si analizamos el desempeño del delantero ecuatoriano por el Pachuca los registros indican que convirtió 26 goles en 45 partidos. Se trata de números positivos con un promedio de gol de 0.57 por partido.

No obstante, se trata de una cifra algo engañosa.

Valencia tuvo dos ciclos en el conjunto mexicano. El primero fue en la temporada 2013-14 donde disputó 23 partidos y logró convertir en 18 oportunidades con un promedio de gol altísimo: 0.78. Pero, claro, tenía 24 años.

En su segundo ciclo (temporada 2025-26) disputó 22 partidos, pero con una cuota goleadora más baja ya que solo fue autor de 8 tantos con un promedio de gol de 0.36. Para colmo, no alcanzó los objetivos deportivos planificados por el club y llegaron a un acuerdo para no renovar.

Ahora el delantero llegará a Boca con 36 años, misma edad con la que llegó Cavani aunque desde el corazón Xeneize esperan que con otro desempeño.

En el Inter de Brasil el delantero que llegará a Boca también se lesionó.

Las lesiones del refuerzo de Boca

2020/21: el primer aviso muscular

El atacante ecuatoriano sufrió un desgarro parcial muscular que lo marginó durante 22 días (del 7 al 28 de diciembre de 2020), perdiéndose 4 encuentros.

2021/22: inestabilidad y constantes parates

Agosto de 2021: sufrió una lesión no especificada de 10 días (2 partidos fuera).

Octubre - Diciembre de 2021: afrontó un esguince/lesión de tobillo que lo alejó 38 días de las canchas, perdiéndose 9 compromisos.

Diciembre de 2021: tras recuperarse del tobillo, requirió un período de acondicionamiento físico de 10 días (2 partidos).

Enero de 2022: registró un cuadro de enfermedad de 3 días (1 partido).

Febrero - Marzo de 2022: cerró el ciclo con una afección en el pie que demandó 15 días de rehabilitación (2 partidos).

2022/23: un foco de alerta en las articulaciones

Noviembre - Diciembre de 2022: inició con una lesión de rodilla que requirió 18 días de recuperación.

Diciembre de 2022 - Enero de 2023: reincidió con problemas en la misma zona durante 10 días (2 partidos).

Marzo de 2023: padeció una lesión meniscal de 11 días (2 partidos).

Abril - Mayo de 2023: cerró la temporada tras un traumatismo craneal que demandó 8 días de reposo (1 partido).

2023/24: complicaciones en el pie

En primer lugar, sufrió un hematoma que demandó 12 días de baja (del 26 de febrero al 8 de marzo de 2024, 2 partidos). Sin embargo, el golpe más duro llegó poco después: una lesión de mayor magnitud que lo dejó fuera durante 58 días (del 1 de abril al 28 de mayo de 2024), marginándolo de otros 7 cotejos.

2024/25: recaídas musculares

Primero enfrentó problemas en el flexor de la cadera que requirieron 9 días de recuperación en julio de 2024 (2 partidos fuera). Más adelante, entre el 9 de mayo y el 8 de junio de 2025, padeció una nueva lesión en el muslo que lo mantuvo 31 días inactivo y ausente en 8 compromisos.

2025/26: la baja más severa del historial

En su última temporada en el Pachuca registró el episodio más complejo de su carrera reciente: entre el 22 de noviembre de 2025 y el 16 de febrero de 2026, Valencia sufrió una severa lesión en el muslo. Este imprevisto representó su inactividad más prolongada, acumulando 87 días de recuperación y 7 partidos perdidos.