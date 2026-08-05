La plataforma de series y películas de Netflix estrenó este miércoles 5 de agosto de 2026 la segunda temporada de Cien años de soledad, la adaptación de la reconocida novela de Gabriel García Márquez. La producción colombiana, considerada una de las series más destacadas del siglo XXI, regresa con una nueva entrega cargada de fantasía, nostalgia y el realismo mágico que caracteriza a la obra original.
Netflix acaba de estrenar 7 capítulos de una de las series más esperadas del año
La esperada adaptación de la novela de Gabriel García Márquez suma 7 capítulos a Netflix, prometiendo profundizar en el realismo mágico
Esta segunda temporada cuenta con 7 capítulos iniciales, mientras que el episodio especial que marcará el gran final de la historia llegará el 26 de agosto de 2026. La última parte de la serie adapta los capítulos definitivos de la novela de Gabriel García Márquez y promete cerrar el recorrido de la familia Buendía y el pueblo de Macondo.
La producción de Netflix recibió elogios de la crítica especializada desde su estreno. Keith Watson, del medio Telegraph, destacó: "Una adaptación fascinante de una novela 'imposible de filmar'. Exige un compromiso considerable por parte del espectador, pero merece la pena darlo". Con esta nueva entrega, Cien años de soledad se consolida como una de las propuestas más ambiciosas del catálogo de series y películas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Cien años de soledad
La sinopsis oficial de Netflix sobre Cien años de soledad versa: "La familia Buendía y su destino cobran vida por primera vez en esta cautivadora serie basada en la clásica novela de Gabriel García Márquez".
La historia se desarrolla en el atemporal pueblo de Macondo, donde siete generaciones de la familia Buendía transitan entre el amor, el olvido, un pasado ineludible... y el destino.
Qué pasa en la temporada 2 de Cien años de soledad
La nueva temporada de Cien años de soledad retoma la historia después del armisticio del coronel Aureliano Buendía, que puso fin a los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Sin embargo, la aparente tranquilidad de Macondo se verá amenazada por quienes aún lo consideran un enemigo, mientras el paso de las generaciones comienza a transformar la vida del pueblo.
La llegada de Fernanda del Carpio, una aristócrata bogotana que se casa con Aureliano Segundo, modificará la dinámica de la familia Buendía con sus costumbres conservadoras y religiosas. Además, la temporada mostrará la llegada del tren, el desembarco de la compañía bananera y los conflictos derivados de la huelga y la masacre inspirada en los hechos ocurridos en Ciénaga, Magdalena, en 1928, un episodio clave en el declive de Macondo.
Reparto de Cien años de soledad, serie de Netflix
- Marco González como José Arcadio Buendía
- Diego Vásquez como José Arcadio Buendía adulto
- Susana Morales como Úrsula Iguarán
- Marleyda Soto como Úrsula Iguarán adulta
- Claudio Cataño como Aureliano Buendía
- Santiago Vásquez como Aureliano Buendía adolescente
Dónde ver la serie Cien años de soledad, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Cien años de soledad se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Cien años de soledad se puede ver en Netflix.
- España: la serie Cien años de soledad se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: 7 capítulos de la esperada adaptación de "Cien años de soledad", la novela de Gabriel García Márquez.
- Trama: La serie narra la historia de siete generaciones de la familia Buendía en el pueblo de Macondo.
- Segunda temporada: Continúa tras el armisticio del coronel Aureliano Buendía, abordando la llegada de Fernanda del Carpio y eventos históricos clave.