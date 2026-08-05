Netflix acaba de estrenar 7 capítulos de una de las series más esperadas del año

Netflix: de qué trata la serie Cien años de soledad

La sinopsis oficial de Netflix sobre Cien años de soledad versa: "La familia Buendía y su destino cobran vida por primera vez en esta cautivadora serie basada en la clásica novela de Gabriel García Márquez".

La historia se desarrolla en el atemporal pueblo de Macondo, donde siete generaciones de la familia Buendía transitan entre el amor, el olvido, un pasado ineludible... y el destino.

Qué pasa en la temporada 2 de Cien años de soledad

La nueva temporada de Cien años de soledad retoma la historia después del armisticio del coronel Aureliano Buendía, que puso fin a los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Sin embargo, la aparente tranquilidad de Macondo se verá amenazada por quienes aún lo consideran un enemigo, mientras el paso de las generaciones comienza a transformar la vida del pueblo.

La llegada de Fernanda del Carpio, una aristócrata bogotana que se casa con Aureliano Segundo, modificará la dinámica de la familia Buendía con sus costumbres conservadoras y religiosas. Además, la temporada mostrará la llegada del tren, el desembarco de la compañía bananera y los conflictos derivados de la huelga y la masacre inspirada en los hechos ocurridos en Ciénaga, Magdalena, en 1928, un episodio clave en el declive de Macondo.

Reparto de Cien años de soledad, serie de Netflix

Marco González como José Arcadio Buendía

Diego Vásquez como José Arcadio Buendía adulto

Susana Morales como Úrsula Iguarán

Marleyda Soto como Úrsula Iguarán adulta

Claudio Cataño como Aureliano Buendía

Santiago Vásquez como Aureliano Buendía adolescente

Dónde ver la serie Cien años de soledad, según la zona geográfica