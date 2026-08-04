Enner Valencia está a solo detalles de convertirse en el cuarto refuerzo de Boca

Enner Valencia se encontraba con el pase en su poder debido a que termino contrato con Pachuca de México entre junio y julio de este año quedando como agente libre.

Emner Valencia llegaría a Boca ante la lesión de Adam Bareiro

El equipo de la Ribera inició gestiones con el delantero debido a un pedido especial de su técnico, Arruabarrena quién exigió traer a un delantero experimentado que suplante el lugar de Adam Bareiro sufre una discopatía lumbar y un proceso de arrastre físico tras un doble desgarro previo, lo que lo mantiene marginado de las canchas por tiempo indeterminado.

Enner Valencia viene de jugar en el Pachuca.

Enner Valencia es el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador, registrando 6 goles en 10 partidos disputados a lo largo de tres ediciones de la Copa del Mundo.

Lo que viene para Boca en el Torneo Clausura

Boca deberá recuperar la segunda fecha del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata este miércoles a partir de las 19:00.

Mientras que el sábado 5 de agosto se enfrentará a Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó para que el césped de la Bombonera se termine de recuperar, este encuentro será desde las 19:00 y se da en el marco de la cuarta fecha del campeonato.