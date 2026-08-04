Enner Valencia está a solo detalles de convertirse en el cuarto refuerzo de Boca

Enner Valencia sería el nuevo refuerzo de Boca Juniors. Solo restan detalles para que el delantero de 36 años ex Pachuca de México se sume al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena de cara a la segunda parte del año futbolístico.
El delantero ecuatoriano Enner Valencia sería el nuevo refuerzo de Boca de cara al segundo semestre del año
Enner Valencia sería el nuevo refuerzo de Boca Juniors. Solo restan detalles para que el delantero de 36 años ex Pachuca de México se sume al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena de cara a la segunda parte del año futbolístico.
Solo resta ponerse de acuerdo en lo que refiere al sueldo y a la duración del contrato del futbolista que viene de quedar libre del Pachuca mexicano. Ambas partes confían que podrían llegar a un acuerdo antes del fin de semana, por lo que Valencia podría estar a disposición para la serie ante Deportivo Recoleta de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El contrato del jugador con el elenco xeneize se prolongaría hasta diciembre de 2027. Así Valencia se sumaría a las llegadas de Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero.
Enner Valencia se encontraba con el pase en su poder debido a que termino contrato con Pachuca de México entre junio y julio de este año quedando como agente libre.
El equipo de la Ribera inició gestiones con el delantero debido a un pedido especial de su técnico, Arruabarrena quién exigió traer a un delantero experimentado que suplante el lugar de Adam Bareiro sufre una discopatía lumbar y un proceso de arrastre físico tras un doble desgarro previo, lo que lo mantiene marginado de las canchas por tiempo indeterminado.
Enner Valencia es el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador, registrando 6 goles en 10 partidos disputados a lo largo de tres ediciones de la Copa del Mundo.
Boca deberá recuperar la segunda fecha del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata este miércoles a partir de las 19:00.
Mientras que el sábado 5 de agosto se enfrentará a Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó para que el césped de la Bombonera se termine de recuperar, este encuentro será desde las 19:00 y se da en el marco de la cuarta fecha del campeonato.