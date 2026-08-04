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Enner Valencia está a solo detalles de convertirse en el cuarto refuerzo de Boca

El delantero ecuatoriano Enner Valencia sería el nuevo refuerzo de Boca de cara al segundo semestre del año

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Enner Valencia se sumaría a Boca.

Enner Valencia se sumaría a Boca.

Enner Valencia sería el nuevo refuerzo de Boca Juniors. Solo restan detalles para que el delantero de 36 años ex Pachuca de México se sume al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena de cara a la segunda parte del año futbolístico.

Solo resta ponerse de acuerdo en lo que refiere al sueldo y a la duración del contrato del futbolista que viene de quedar libre del Pachuca mexicano. Ambas partes confían que podrían llegar a un acuerdo antes del fin de semana, por lo que Valencia podría estar a disposición para la serie ante Deportivo Recoleta de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Enner Valencia jug&oacute; el Mundial 2026 para Ecuador.

Enner Valencia jugó el Mundial 2026 para Ecuador.

El contrato del jugador con el elenco xeneize se prolongaría hasta diciembre de 2027. Así Valencia se sumaría a las llegadas de Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero.

Enner Valencia se encontraba con el pase en su poder debido a que termino contrato con Pachuca de México entre junio y julio de este año quedando como agente libre.

Emner Valencia llegaría a Boca ante la lesión de Adam Bareiro

El equipo de la Ribera inició gestiones con el delantero debido a un pedido especial de su técnico, Arruabarrena quién exigió traer a un delantero experimentado que suplante el lugar de Adam Bareiro sufre una discopatía lumbar y un proceso de arrastre físico tras un doble desgarro previo, lo que lo mantiene marginado de las canchas por tiempo indeterminado.

Enner Valencia viene de jugar en el Pachuca.

Enner Valencia viene de jugar en el Pachuca.

Enner Valencia es el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador, registrando 6 goles en 10 partidos disputados a lo largo de tres ediciones de la Copa del Mundo.

Lo que viene para Boca en el Torneo Clausura

Boca deberá recuperar la segunda fecha del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata este miércoles a partir de las 19:00.

Mientras que el sábado 5 de agosto se enfrentará a Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó para que el césped de la Bombonera se termine de recuperar, este encuentro será desde las 19:00 y se da en el marco de la cuarta fecha del campeonato.

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