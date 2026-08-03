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Prime Video: Mario Casas se luce con la dramática película con la que se ganó un Oscar

Prime Video tiene un cargado y muy completo catálogo de películas españolas, como esta con Mario Casas con la que se ganó un Oscar

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Prime Video: Mario Casas se luce con la dramática película con la que se ganó un Oscar al mejor actor

Prime Video: Mario Casas se luce con la dramática película con la que se ganó un Oscar al mejor actor

Prime Video tiene un cargado y muy completo catálogo de películas españolas, como esta con Mario Casas con la que se ganó un Oscar, se trata de No matarás.

Mario Casas consiguió el Oscar a Mejor Actor por su fabulosa interpretación en este intenso thriller de David Victori. Además, tiene el añadido de que presentó al mundo a Milena Smit, ahora chica Almodóvar y protagonista de La chica de nieve, una serie de Netflix.

La historia sigue a Dani, un buen chico con demasiadas responsabilidades familiares que conoce a Mila, una chica inquietante que le llevará en un viaje nocturno pesadillesco.

No matarás adquiere la forma de un thriller bajo la premisa de un chico conoce a chica, con tatuajes, sexo y una noche repleta de desfases, pero que terminará muy mal por un asesinato del que el personaje de Mario Casas tendrá que escapar.

Prime Video: de qué trata la película No matarás

Dani (Mario Casas), un estudiante de medicina se ha dedicado en los últimos años a cuidar de su padre, enfermo de cáncer.

Tras la muerte de este, y empujado por su hermana, decide retomar su vida y emprender un largo viaje alrededor del mundo, algo con lo que siempre soñó.

Justo antes de eso, toma la terrible decisión de acudir a una fiesta como despedida. Allí conoce a Mila (Milena Smit), una joven misteriosa y sensual pero, al mismo tiempo, con un carácter inestable, que convertirá esa noche en una auténtica pesadilla.

El ingenuo joven invita a Mila a su casa, donde aparece sin previo aviso el novio de esta. Los acontecimientos que tendrán lugar entre esas cuatro paredes llevarán a Dani a replantearse cosas que jamás habría imaginado y que harán que su vida no vuelva a ser la misma.

Prime Video: reparto de la película No matarás

  • Mario Casas
  • Milena Smit
  • Elisabeth Larena
  • Joaquín Caserza
  • Victor Solé
  • Fernando Valdivieso
  • Albert Green
  • Andreu Kreutzer

Tráiler de la película No matarás

En pocas palabras

  • Prime Video: presenta la aclamada película española "No matarás" con Mario Casas.
  • Mario Casas: protagoniza el intenso thriller por el cual obtuvo un Oscar a Mejor Actor.
  • Trama: la cinta narra la pesadilla de un joven tras conocer a una enigmática mujer.
Resumen generado por Thinkindot AI

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