Prime Video: Mario Casas se luce con la dramática película con la que se ganó un Oscar

No matarás adquiere la forma de un thriller bajo la premisa de un chico conoce a chica, con tatuajes, sexo y una noche repleta de desfases, pero que terminará muy mal por un asesinato del que el personaje de Mario Casas tendrá que escapar.

Prime Video: de qué trata la película No matarás

Dani (Mario Casas), un estudiante de medicina se ha dedicado en los últimos años a cuidar de su padre, enfermo de cáncer.

Tras la muerte de este, y empujado por su hermana, decide retomar su vida y emprender un largo viaje alrededor del mundo, algo con lo que siempre soñó.

Justo antes de eso, toma la terrible decisión de acudir a una fiesta como despedida. Allí conoce a Mila (Milena Smit), una joven misteriosa y sensual pero, al mismo tiempo, con un carácter inestable, que convertirá esa noche en una auténtica pesadilla.

El ingenuo joven invita a Mila a su casa, donde aparece sin previo aviso el novio de esta. Los acontecimientos que tendrán lugar entre esas cuatro paredes llevarán a Dani a replantearse cosas que jamás habría imaginado y que harán que su vida no vuelva a ser la misma.

Prime Video: reparto de la película No matarás

Mario Casas

Milena Smit

Elisabeth Larena

Joaquín Caserza

Victor Solé

Fernando Valdivieso

Albert Green

Andreu Kreutzer

Tráiler de la película No matarás