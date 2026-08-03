Prime Video tiene un cargado y muy completo catálogo de películas españolas, como esta con Mario Casas con la que se ganó un Oscar, se trata de No matarás.
Prime Video: Mario Casas se luce con la dramática película con la que se ganó un Oscar
Prime Video tiene un cargado y muy completo catálogo de películas españolas, como esta con Mario Casas con la que se ganó un Oscar
Mario Casas consiguió el Oscar a Mejor Actor por su fabulosa interpretación en este intenso thriller de David Victori. Además, tiene el añadido de que presentó al mundo a Milena Smit, ahora chica Almodóvar y protagonista de La chica de nieve, una serie de Netflix.
La historia sigue a Dani, un buen chico con demasiadas responsabilidades familiares que conoce a Mila, una chica inquietante que le llevará en un viaje nocturno pesadillesco.
No matarás adquiere la forma de un thriller bajo la premisa de un chico conoce a chica, con tatuajes, sexo y una noche repleta de desfases, pero que terminará muy mal por un asesinato del que el personaje de Mario Casas tendrá que escapar.
Prime Video: de qué trata la película No matarás
Dani (Mario Casas), un estudiante de medicina se ha dedicado en los últimos años a cuidar de su padre, enfermo de cáncer.
Tras la muerte de este, y empujado por su hermana, decide retomar su vida y emprender un largo viaje alrededor del mundo, algo con lo que siempre soñó.
Justo antes de eso, toma la terrible decisión de acudir a una fiesta como despedida. Allí conoce a Mila (Milena Smit), una joven misteriosa y sensual pero, al mismo tiempo, con un carácter inestable, que convertirá esa noche en una auténtica pesadilla.
El ingenuo joven invita a Mila a su casa, donde aparece sin previo aviso el novio de esta. Los acontecimientos que tendrán lugar entre esas cuatro paredes llevarán a Dani a replantearse cosas que jamás habría imaginado y que harán que su vida no vuelva a ser la misma.
Prime Video: reparto de la película No matarás
- Mario Casas
- Milena Smit
- Elisabeth Larena
- Joaquín Caserza
- Victor Solé
- Fernando Valdivieso
- Albert Green
- Andreu Kreutzer
Tráiler de la película No matarás
En pocas palabras
- Prime Video: presenta la aclamada película española "No matarás" con Mario Casas.
- Mario Casas: protagoniza el intenso thriller por el cual obtuvo un Oscar a Mejor Actor.
- Trama: la cinta narra la pesadilla de un joven tras conocer a una enigmática mujer.