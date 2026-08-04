Maxi Salas ya está en Mendoza para sumarse como refuerzo a Independiente Rivadavia

Maxi Salas saltó a la notoriedad en Racing donde sumó 13 goles y 9 asistencias en 76 partidos, además de ganar la Copa y la Recopa Sudamericana. Previamente jugó en All Boys, O'Higgins y Palestino, ambos de Chile, y Necaxa de México.

"Con mucha ilusión, ganas de jugar y de demostrar lo que soy", el nacido en Curuzú Cuatiá ratificó que "venía entrenando todos los días", destacó que Independiente Rivadavia "viene bien" y que está "para jugar si Berti lo precisa".

Cuándo será el debut de Maxi Salas en Independiente Rivadavia

Alfredo Berti espera poder darle a Salas unos minutos en el partido del próximo viernes ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Bautista Gargantini, donde el correntino tendría la bienvenida de los hinchas azules.

El objetivo del entrenador es tenerlo a disposición para jugar el martes 11 ante Fluminense, en el Maracaná, el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.