Torneo Clausura: San Lorenzo perdió y Huracán empató antes de medirse en el clásico

En la próxima fecha, Central Córdoba visitará a Unión de Santa Fe, mientras que San Lorenzo recibirá a su clásico rival, Huracán.

Huracán no pudo con Atlético Tucumán

Huracán igualó 0 a 0 con Atlético Tucumán, en un deslucido encuentro válido por la 3ra fecha del Torneo Clausura, en la previa del clásico ante San Lorenzo.

Con este resultado en condición de local, Huracán llegó a los 4 puntos y termina la tercera fecha en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B, ya que escaló hasta la 8va posición. Previamente, los dirigidos por Diego Martínez habían derrotado 1-0 a Banfield y perdido 2-1 con Independiente Rivadavia.

Atlético Tucumán, por su parte, está invicto y 4to en la Zona B con 5 unidades, ya que venía de empatar con Independiente Rivadavia y de ganarle 2-0 a Central Córdoba.

En la próxima fecha, Huracán visitará a su clásico rival, San Lorenzo, mientras que Atlético Tucumán recibirá a Sarmiento de Junín.