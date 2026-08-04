Torneo Clausura: San Lorenzo perdió y Huracán empató antes de medirse en el clásico

Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 1-0 a San Lorenzo, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura, y dejó a los dirigidos por Néstor Gorosito en una delicada situación.
Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó a San Lorenzo, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura,
Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 1-0 a San Lorenzo, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura, y dejó a los dirigidos por Néstor Gorosito en una delicada situación.
El único gol del encuentro lo hizo el delantero uruguayo Michael Santos, a los 31 minutos del primer tiempo.
Con este triunfo, Central Córdoba logró salir del fondo de la tabla ya que llegó a los tres puntos e igualó a San Lorenzo, aunque ambos están fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
En la próxima fecha, Central Córdoba visitará a Unión de Santa Fe, mientras que San Lorenzo recibirá a su clásico rival, Huracán.
Huracán igualó 0 a 0 con Atlético Tucumán, en un deslucido encuentro válido por la 3ra fecha del Torneo Clausura, en la previa del clásico ante San Lorenzo.
Con este resultado en condición de local, Huracán llegó a los 4 puntos y termina la tercera fecha en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B, ya que escaló hasta la 8va posición. Previamente, los dirigidos por Diego Martínez habían derrotado 1-0 a Banfield y perdido 2-1 con Independiente Rivadavia.
Atlético Tucumán, por su parte, está invicto y 4to en la Zona B con 5 unidades, ya que venía de empatar con Independiente Rivadavia y de ganarle 2-0 a Central Córdoba.
En la próxima fecha, Huracán visitará a su clásico rival, San Lorenzo, mientras que Atlético Tucumán recibirá a Sarmiento de Junín.