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Argentina XV, con dos mendocinos, jugará ante Estados Unidos en el estadio del Inter Miami

Dos mendocinos formarán parte del plantel de Argentina XV que el próximo 15 de agosto enfrentará a Estados Unidos en el Inter Miami CF Stadium.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Serpa brilló en Los Pumitas.

Serpa brilló en Los Pumitas.

Los mendocinos Agustín Sarelli (Marista) y Federico Serpa (Los Tordos) formarán parte del plantel de Argentina XV que el próximo 15 de agosto, desde las 20:30 (hora argentina), enfrentará a Estados Unidos en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale.

Sarelli viene de estar con Los Pumas como jugador desarrollo y Serpa fue el goleador del Mundial M20 con la camiseta de Los Pumitas. Ambos fueron convocados por el head coach Álvaro Galindo dentro de un plantel de 28 jugadores que se concentrará de jueves a domingo en Casa Pumas para luego viajar a Estados Unidos.

Agustín Sarelli jugó en Tarucas el Súper Rugby Américas.

Agustín Sarelli jugó en Tarucas el Súper Rugby Américas.

El tucumano Galindo, quien estará secundado por el cordobés Galo Álvarez Quiñones y el rosarino Nicolás Vergallo, explicó: “Argentina XV está formado por jugadores que están apostando a desarrollarse en el país y que han tenido un gran rendimiento en el Súper Rugby Américas en el que hay 4 franquicias argentinas. La elección se realizó sobre una base grande de jugadores y sumando a ciertas grandes actuaciones de Los Pumitas que vienen a reforzar un muy buen plantel para encarar este semestre”.

Respecto al duelo ante Estados Unidos, asumió: “Es un seleccionado que se prepara para el Mundial 2027. Será el primer encuentro para este equipo y el objetivo es mantenerse compitiendo en un alto nivel”.

Los convocados de Argentina XV para jugar con Estados Unidos

  • Avaca, Enzo (Tala – Córdoba)
  • Bernasconi, Juan Pedro (La Plata RC)
  • Camerlinckx, Marcos (Regatas Bella Vista)
  • Correa, Diego (CAE – Entre Ríos)
  • D’amorim, Nicolás (Hindú)
  • De Vértiz, Agustín (Tala – Córdoba)
  • Dogliani, Ignacio (Jockey de Rosario)
  • Domínguez, Joaquín (Córdoba Athletic) *Actualmente en San José de Paraguay.
  • Elizalde, Tomás (Tigres – Salta)
  • Estelles, Bautista (Atlético del Rosario)
  • Fernández, Galo (Universitario – Córdoba)
  • Fernández Criado, Rodrigo (Belgrano Athletic)
  • Greising Revol, Juan Ignacio (La Tablada – Córdoba)
  • Ledesma, Felipe (SIC)
  • Lescano, Bautista (CAE – Entre Ríos)
  • Pasquini, Mateo (Tucumán Rugby)
  • Pueyrredón, Facundo (La Tablada – Córdoba)
  • Revol Pitt, Nicolás (La Tablada – Córdoba)
  • Rossetto, Franco (CAE – Entre Ríos)
  • Santarelli, Faustino (Newman)
  • Sarelli, Agustín (Marista)
  • Sbrocco, Thiago (Universitario – Tucumán)
  • Serpa, Federico (Los Tordos)
  • Sluga, Francisco (Buenos Aires C&RC)
  • Sugasti, Alejo (Jockey de Rosario)
  • Vaca, Martín (Jockey Villa María)
  • Villagrán, Felipe (CAE – Entre Ríos)
  • Viola, Nicolás (Jockey de Córdoba)

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