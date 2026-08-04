Argentina XV, con dos mendocinos, jugará ante Estados Unidos en el estadio del Inter Miami

Sarelli viene de estar con Los Pumas como jugador desarrollo y Serpa fue el goleador del Mundial M20 con la camiseta de Los Pumitas. Ambos fueron convocados por el head coach Álvaro Galindo dentro de un plantel de 28 jugadores que se concentrará de jueves a domingo en Casa Pumas para luego viajar a Estados Unidos.

Agustín Sarelli jugó en Tarucas el Súper Rugby Américas.

El tucumano Galindo, quien estará secundado por el cordobés Galo Álvarez Quiñones y el rosarino Nicolás Vergallo, explicó: “Argentina XV está formado por jugadores que están apostando a desarrollarse en el país y que han tenido un gran rendimiento en el Súper Rugby Américas en el que hay 4 franquicias argentinas. La elección se realizó sobre una base grande de jugadores y sumando a ciertas grandes actuaciones de Los Pumitas que vienen a reforzar un muy buen plantel para encarar este semestre”.