Se confirmó la peor noticia sobre el niño de 6 años que era buscado con desesperación

Crónica de una búsqueda desesperada

La desaparición comenzó en el barrio Confluencia. De acuerdo con los relatos de vecinos y las hipótesis iniciales de la investigación, el menor se alejó de la casa de sus familiares tras un descuido momentáneo e ingresó al predio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), ubicado sobre la calle Tronador, donde se le perdió el rastro por completo.

Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) en Neuquén.

Inmediatamente tras la alerta, se organizó un intenso rastrillaje en la zona. En el operativo participaron efectivos de la Policía de Neuquén, personal del sistema de Salud, Bomberos Voluntarios y decenas de vecinos que se acercaron para colaborar con la causa. Asimismo, la imagen del pequeño comenzó a difundirse masivamente a través de las redes sociales para agilizar cualquier tipo de información.