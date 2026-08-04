Se confirmó la peor noticia sobre el niño de 6 años que era buscado con desesperación

Luego de varias horas de desesperada búsqueda, se confirmó el hallazgo sin vida del cuerpo de Tahiel Herrera, el pequeño de 6 años con diasnóstico de autismo que desapareció el lunes a las 20hs.
Crónica de una búsqueda desesperada
La desaparición comenzó en el barrio Confluencia. De acuerdo con los relatos de vecinos y las hipótesis iniciales de la investigación, el menor se alejó de la casa de sus familiares tras un descuido momentáneo e ingresó al predio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), ubicado sobre la calle Tronador, donde se le perdió el rastro por completo.
Inmediatamente tras la alerta, se organizó un intenso rastrillaje en la zona. En el operativo participaron efectivos de la Policía de Neuquén, personal del sistema de Salud, Bomberos Voluntarios y decenas de vecinos que se acercaron para colaborar con la causa. Asimismo, la imagen del pequeño comenzó a difundirse masivamente a través de las redes sociales para agilizar cualquier tipo de información.
Desde un principio, la principal hipótesis de los equipos de rescate se centró en la posibilidad de que el menor hubiera ingresado por un acceso del predio y caído en alguno de los piletones o tanques utilizados para el tratamiento de aguas servidas. Por este motivo, intervinieron equipos técnicos especializados para inspeccionar minuciosamente dichos sectores específicos.
Durante la madrugada del martes, el despliegue concluyó con la confirmación de la muerte de Tahiel en las instalaciones del predio. Al lugar acudieron efectivos del Poder Judicial de Neuquén junto a peritos del Cuerpo Médico Forense para llevar a cabo los peritajes correspondientes. La referente de la comisión vecinal, María Eva Arriagada, expresó públicamente el profundo dolor que generó la noticia en toda la comunidad. La causa judicial continúa en marcha para esclarecer con exactitud las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades.
En pocas palabras
- Hallazgo fatal: se confirmó el hallazgo del cuerpo de Tahiel Herrera, niño de 6 años buscado desesperadamente.
- Desarrollo de la búsqueda: el operativo de rastrillaje se centró en el predio del EPAS en el barrio Confluencia.
- Investigación en curso: la causa judicial continúa para esclarecer las circunstancias de la muerte del menor.