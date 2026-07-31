Un dramático episodio investigado por la Justicia de Neuquén conmocionó a la localidad de Plottier. Un nene de tres años resultó herido en la nuca tras recibir un disparo de un rifle de aire comprimido calibre 6,5 milímetros durante la tarde del miércoles en el barrio Mudón 2. Luego de ser derivado de urgencia y sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad en el Hospital Provincial Castro Rendón, el equipo médico logró extraer el proyectil y confirmó que el menor evoluciona favorablemente.
Conmoción por el caso de un nene de 3 años que recibió un disparo en la nuca
El trágico hecho ocurrió en el barrio Mudón 2 mientras el novio de la abuela de la víctima limpiaba el arma. Los médicos del Hospital Castro Rendón lograron extraerle el proyectil
Cirugía exitosa y evolución médica
El hecho se desencadenó cerca de las 15:15 horas, cuando el pequeño ingresó al hospital de Plottier acompañado por dos mujeres. Debido a que la herida en el cuello presentaba un riesgo inminente de compromiso medular, los profesionales médicos procedieron a su estabilización inicial y ordenaron su traslado inmediato al centro asistencial de mayor complejidad en la capital provincial.
En el Hospital Castro Rendón, el niño fue intervenido quirúrgicamente en un procedimiento que concluyó con éxito. “Se logró retirar el proyectil y se encuentra estable, internado en el área de Pediatría”, detallaron las autoridades del Ministerio de Salud de Neuquén a través del parte médico oficial, descartando además que la lesión haya provocado secuelas neurológicas.
Allanamiento, hipótesis accidental y cambio de carátula
A partir del aviso de los profesionales de salud, la Fiscalía de Homicidios asumió inicialmente las actuaciones. Cerca de las 21 horas del miércoles, los investigadores concretaron un allanamiento con habilitación nocturna especial en el inmueble donde ocurrió el hecho, logrando el secuestro del rifle de aire comprimido para someterlo a peritajes balísticos.
Durante el operativo fue demorado un hombre de 43 años, pareja de la abuela de la víctima. No obstante, las primeras declaraciones testimoniales —entre ellas la de la madre del nene— orientaron la causa hacia un accidente doméstico. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el hombre se encontraba limpiando y manipulando el arma cuando se produjo la detonación involuntaria.
Tras confirmarse que el menor se encuentra fuera de peligro, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén dispuso la liberación del sospechoso. Sin embargo, las autoridades judiciales remarcaron que el imputado continuará vinculado al expediente, cuya calificación penal fue reencuadrada bajo el delito de lesiones graves mientras se evalúan las pericias mecánicas sobre el rifle.
En pocas palabras
- Nene baleado: Un niño de 3 años resultó herido en la nuca por un rifle de aire comprimido.
- Intervención exitosa: El proyectil fue extraído en el Hospital Castro Rendón y el menor evoluciona favorablemente.
- Accidente doméstico: La Justicia investiga el hecho como un accidente mientras se realizaban peritajes al arma.