Conmoción por el caso de un nene de 3 años que recibió un disparo en la nuca

Allanamiento, hipótesis accidental y cambio de carátula

A partir del aviso de los profesionales de salud, la Fiscalía de Homicidios asumió inicialmente las actuaciones. Cerca de las 21 horas del miércoles, los investigadores concretaron un allanamiento con habilitación nocturna especial en el inmueble donde ocurrió el hecho, logrando el secuestro del rifle de aire comprimido para someterlo a peritajes balísticos.

Durante el operativo fue demorado un hombre de 43 años, pareja de la abuela de la víctima. No obstante, las primeras declaraciones testimoniales —entre ellas la de la madre del nene— orientaron la causa hacia un accidente doméstico. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el hombre se encontraba limpiando y manipulando el arma cuando se produjo la detonación involuntaria.

Tras confirmarse que el menor se encuentra fuera de peligro, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén dispuso la liberación del sospechoso. Sin embargo, las autoridades judiciales remarcaron que el imputado continuará vinculado al expediente, cuya calificación penal fue reencuadrada bajo el delito de lesiones graves mientras se evalúan las pericias mecánicas sobre el rifle.