A seis días de los devastadores terremotos que destrozaron parte de Venezuela, la búsqueda de sobrevivientes continúa entre los escombros de La Guaira. Entre los desaparecidos se encuentra Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años cuyo paradero es desconocido desde el derrumbe del edificio donde se encontraba junto a un tío.
Quién es el niño argentino de 8 años que buscan desesperadamente entre escombros tras los terremotos de Venezuela
Lucas Gámez desapareció tras el derrumbe de un edificio en La Guaira, Venezuela. Un testimonio y la esperanza de su familia, las claves tras el terremoto
El menor, hijo de ciudadanos venezolanos pero nacido en la Argentina, había viajado el miércoles pasado a la localidad costera para pasar la jornada junto a familiares. Tras disfrutar del día en la playa, regresó al complejo de departamentos poco antes de que se produjeran los dos fuertes terremotos que provocaron el derrumbe total del inmueble.
Mientras la intensa búsqueda continúa a toda hora, una de las pistas más importantes surgió del relato de un sobreviviente, que aseguró que compartió el ascensor con Lucas y su tío y que ambos descendieron en el tercer piso instantes antes del terremoto. Ese dato abrió distintas hipótesis entre los rescatistas, que intentan determinar si lograron ingresar al departamento o si quedaron atrapados en la zona de escaleras o pasillos, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Venezuela: la búsqueda de Lucas Gámez continúa entre los escombros de La Guaira tras los terremotos
Pese al paso de los días y a las dificultades que presentan los trabajos de rescate, la familia del niño mantiene intacta la esperanza de encontrarlo con vida.
En declaraciones televisivas, su padre, Marcos Gámez, sostuvo que la contextura física de Lucas podría jugar a su favor en una situación de estas características. Según explicó, su delgadez habría podido permitirle refugiarse en pequeños espacios generados entre los bloques de hormigón tras el derrumbe.
Además, los familiares señalaron que creen que hace dos días pudo haberse producido un intento de comunicación desde la zona del desastre, aunque reconocieron que, de continuar con vida, el calor y la deshidratación representan una preocupación creciente.
Mientras tanto, las cuadrillas de rescate permanecen en el lugar a la espera de maquinaria pesada y grúas de gran porte que permitan remover las enormes estructuras de concreto sin comprometer la estabilidad del terreno, una tarea considerada clave para avanzar en la búsqueda de sobrevivientes.