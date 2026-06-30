Quién es el niño argentino de 8 años que buscan desesperadamente entre escombros tras los terremotos de Venezuela

Venezuela: la búsqueda de Lucas Gámez continúa entre los escombros de La Guaira tras los terremotos

Pese al paso de los días y a las dificultades que presentan los trabajos de rescate, la familia del niño mantiene intacta la esperanza de encontrarlo con vida.

En declaraciones televisivas, su padre, Marcos Gámez, sostuvo que la contextura física de Lucas podría jugar a su favor en una situación de estas características. Según explicó, su delgadez habría podido permitirle refugiarse en pequeños espacios generados entre los bloques de hormigón tras el derrumbe.

Venezuela, destrozada tras los terremotos. La zona de La Guaira, la más afectada. Foto: NA

Además, los familiares señalaron que creen que hace dos días pudo haberse producido un intento de comunicación desde la zona del desastre, aunque reconocieron que, de continuar con vida, el calor y la deshidratación representan una preocupación creciente.

Mientras tanto, las cuadrillas de rescate permanecen en el lugar a la espera de maquinaria pesada y grúas de gran porte que permitan remover las enormes estructuras de concreto sin comprometer la estabilidad del terreno, una tarea considerada clave para avanzar en la búsqueda de sobrevivientes.