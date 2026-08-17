Venezuela ya contabiliza casi 6.500 muertos tras el terremoto del 24 de junio

La cifra de personas fallecidas a causa del doble terremoto que sacudió la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 6.438, de acuerdo con el informe oficial presentado por las autoridades de ese país.
Este registro representa un incremento de 137 víctimas fatales en comparación con el reporte de la semana previa. Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros.
¿Qué balance realiza el gobierno venezolano a casi dos meses de la tragedia?
Tras los movimientos telúricos ocurridos en junio de 7,2 y 7,5, con epicentros localizados en los estados de Yaracuy y La Guaira, el gobierno venezolano asegura que también se vieron afectadas zonas como Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y la ciudad de Caracas, donde la infraestructura urbana sufrió daños severos.
Según los datos oficiales difundidos por la Asamblea Nacional, la red hospitalaria pública atendió a 86.358 personas por diversas lesiones y emergencias derivadas del desastre.
En cuanto al relevamiento técnico de las viviendas, los equipos de evaluación inspeccionaron un total de 59.109 edificaciones para verificar sus condiciones estructurales. De ellas, 34.680 viviendas fueron clasificadas como habitables tras no presentar daños estructurales graves.
Además, 13.733 inmuebles quedaron catalogados con restricciones de uso parcial por afectaciones moderadas. Por último, 10.696 edificaciones fueron declaradas en condición de alto riesgo, requiriendo intervención o demolición.
Hasta el momento, las cuadrillas operativas han recolectado más de 528.000 toneladas de escombros en las localidades más castigadas. Además, el gobierno venezolano anunció la entrega de 335 viviendas en el marco de los programas de contingencia y reubicación. Esas viviendas serán para quienes perdieron sus hogares.
Por otro lado, desde el gobierno de Venezuela también confirmaron que le harán frente a la situación reparando estructuras con daños menores y realizarán un esquema de financiamiento para los damnificados. Por su parte, organismos internacionales estiman los costos de reparación física en varios miles de millones de dólares, mientras continúan las labores de asistencia técnica e inspección de terrenos en la región afectada.
¿Qué ocurre con las víctimas de Colombia?
En cuanto a Colombia, país que también se vio afectado por un movimiento telúrico ocurrido el pasado 10 de agosto, se contabilizan hasta el momento unas 280 personas fallecidas.
Entre los 472 municipios afectados, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contabiliza 127.608 viviendas averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados, según el balance más reciente.
En pocas palabras
- Terremoto en Venezuela: el sismo de junio de 2023 dejó un saldo oficial de 6.438 muertes.
- Afectaciones: se registraron 86.358 atenciones médicas y 10.696 viviendas en alto riesgo.
- Reconstrucción: el gobierno entregó 335 viviendas y planea financiar reparaciones para damnificados.