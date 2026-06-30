Catástrofe en Venezuela: son casi 2.000 los muertos por el terremoto y los rescates entran en "fase imposible"

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La carrera contrarreloj y la deshidratación extrema

A seis días del desastre, el tiempo se agota y las esperanzas de hallar personas con vida disminuyen sensiblemente. "Nos quedan los rescates más difíciles y más riesgosos", reconoció desde el estado costero de La Guaira Exequiel Gallardo, miembro del Grupo USAR de Bomberos de Chile, en declaraciones reportadas por la cadena estadounidense CNN.

El rescatista chileno advirtió que las brigadas enfrentan un escenario de extrema complejidad estructural y climática que exige una alta preparación técnica. "Estamos llegando a una etapa en donde los rescates que quedan son los imposibles, muy difíciles. Después del día 5, en el mundo ya estos rescates se conocen como rescates milagrosos porque es muy poco frecuente que la gente sobreviva tantos días. La lucha de esas personas atrapadas no es solo contra el reloj, sino también contra la deshidratación", explicó Gallardo. El mayor obstáculo radica en que, tras remover a las víctimas de los sectores más accesibles, ahora se debe excavar bajo varios pisos de pesadas estructuras edilicias colapsadas.

Frente a este complejo panorama, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que un contingente de más de 3.300 rescatistas procedentes de 27 países -coordinados directamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- se encuentra operando en las áreas críticas para reforzar las tareas de excavación, apuntalamiento y auxilio en territorio.

Miles de voluntarios se unen a los rescatistas para tratar de remover escombros sin perder las esperanzas. Foto: Noticias Argentinas

El drama de los miles de desaparecidos y la falta de agua

A pesar de que las fuerzas de emergencia y seguridad han logrado rescatar con vida a 6.461 personas de entre las ruinas, y que entre 13.400 y 13.500 ciudadanos consiguieron evacuar las zonas del desastre por sus propios medios o con asistencia de sus familiares en las primeras horas, la incertidumbre sobre el paradero de miles de venezolanos es desgarradora.

La plataforma civil Desaparecidos Terremoto Venezuela señala que un total de 42.655 personas siguen sin contacto con sus allegados, mientras que solo 15.097 lograron ser localizadas sobre un universo de 57.752 reportadas formalmente como buscadas.

En sintonía con estas cifras, la ONG Comité Internacional de Rescate (IRC) estimó que "casi 50.000 personas" continúan desaparecidas bajo los escombros de las estructuras colapsadas en La Guaira y Caracas.

El IRC también emitió una dura advertencia sobre las condiciones críticas que enfrentan quienes lograron sobrevivir pero perdieron todo, remarcando la falta de insumos de primera necesidad. "La respuesta no está a la altura de la magnitud de las necesidades humanitarias. Los servicios médicos de los centros de salud y las unidades móviles están desbordados, los refugios están a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos en todas las zonas afectadas", indicó la organización internacional, destacando que la falta de agua potable es la principal amenaza en el terreno.

Rescatistas mexicanos trabajaban el fin de semana sobre la estructura colapsada tras la ocurrencia de dos terremotos, en Playa Grande, estado La Guaira, Venezuela. Foto: Noticias Argentinas

Reconstrucción, escombros y promesas habitacionales

La magnitud de la destrucción edilicia y de infraestructura urbana es inédita en la región del Caribe. Según una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los movimientos telúricos generaron aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros en las áreas con mayor nivel de afectación del estado de La Guaira. El cálculo se realizó mediante RAPIDA, una herramienta avanzada de evaluación de pronta respuesta que procesa datos de forma automatizada.

El informe arrojó que, del total consolidado, alrededor de 915.000 toneladas corresponden de forma estricta a los restos de edificios dañados o colapsados por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, mientras que las restantes 332.000 toneladas provienen de la destrucción de artículos domésticos, mobiliario urbano y pertenencias personales.

Ante esta alarmante situación habitacional, la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometió la construcción de viviendas de emergencia antes de que finalice el año para los damnificados. Durante la instalación del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios, transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez aseguró que "el Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción en el menor tiempo posible" y que mantienen reuniones con expertos internacionales para desplegar soluciones habitacionales inmediatas. Actualmente, cuadrillas de ingenieros y arquitectos recorren La Guaira, Miranda y Caracas evaluando la habitabilidad de las casas que resistieron.

Por su parte, el presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Farías, anunció que la institución ejecutará un plan de atención integral estimado para asistir a más de 300.000 afectados durante los próximos 24 meses. "Cada historia es un mundo; hay personas que han perdido no nada más todo lo material sino que posiblemente son ellos los únicos de sus familias que quedan vivos", graficó Farías respecto al profundo trauma psicológico y material que afronta la población tras la catástrofe.

Personas afectadas descansan en tiendas de campaña en el polideportivo José María Vargas tras la ocurrencia de dos terremotos, en La Guaira, Venezuela. Foto: Noticias Argentinas

El Metro de Caracas reanudó su servicio comercial

En medio de la devastación, la capital venezolana recuperó un atisbo de normalidad funcional este martes. La Compañía Anónima Metro de Caracas informó que reanudó el servicio comercial con normalidad en todas sus líneas y en el sistema de colectivos Metrobús.

Las autoridades del transporte masivo detallaron que la reapertura se concretó tras culminar los trabajos de inspección técnica, en los cuales personal especializado realizó una exhaustiva revisión de las instalaciones subterráneas, superficiales, sistemas electromecánicos y vías férreas, garantizando las condiciones de seguridad indispensables para el traslado de los miles de usuarios diarios que debieron afrontar el cierre preventivo de este sistema clave de movilidad urbana en Venezuela.