El gobierno confirmó la muerte de 6 argentinos tras los terremotos en Venezuela y mantiene la búsqueda de 3 desaparecidos

El canciller Pablo Quirno también informó los mecanismos de asistencia para las familias argentinas que viven en Venezuela.

En paralelo, las autoridades confirmaron el fallecimiento de seis argentinos y señalaron que otra persona permanece internada en un centro de salud venezolano, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades locales.

Asistencia a las familias

Quirno también detalló que la Cancillería identificó tres grupos familiares de argentinos con niños, además de otros dos ciudadanos que quedaron en situación de vulnerabilidad tras el desastre. Asimismo, informó que un menor de edad se encuentra solo, sin contacto con su familia.

La información fue recopilada por la misión consular humanitaria que llegó a Venezuela el sábado. El equipo está integrado por dos funcionarios que tienen la tarea de relevar las necesidades de la comunidad argentina, asistir en la documentación de ciudadanos, colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas y brindar acompañamiento a heridos y familiares de las víctimas fatales.

Siguen las tareas de asistencia y de búsqueda tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela.

"Los funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con adultos mayores que recibían asistencia a través de Cáritas Venezuela. También se prevé realizar visitas consulares a ciudadanos argentinos detenidos", indicó el canciller.

Debido a que Argentina no cuenta actualmente con representación consular formal en Venezuela, el gobierno habilitó una línea de emergencia para atender consultas y brindar asistencia a los argentinos afectados.

Por la tragedia en Venezuela se registraron 1.500 muertos

Mientras continúan las tareas de rescate, el saldo de los terremotos sigue creciendo. Según el último reporte oficial, los dos sismos registrados el miércoles dejaron cerca de 1.500 muertos y decenas de miles de personas desaparecidas.

Miles de rescatistas, voluntarios y familiares trabajan contrarreloj entre los escombros de unos 800 edificios colapsados en busca de sobrevivientes, aunque con el paso de las horas disminuyen las posibilidades de encontrar personas con vida.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y ocurridos con apenas segundos de diferencia, fueron considerados entre los más intensos y destructivos registrados en la historia reciente de América Latina.