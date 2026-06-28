La desgarradora tragedia de Gorkys Hernández tras la pérdida de su esposa en Venezuela

El mundo del deporte venezolano y el béisbol mundial se encuentra en luto tras conocerse la trágica noticia que está afectando a Gorkys Hernández, destacado jardinero con una notable trayectoria en el béisbol estadounidense y actual estrella de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) en Venezuela.
El joven deportista sufrió la pérdida de su esposa, Deisy Tovar, víctima de un catastrófico derrumbe tras los terremotos ocurridos en Venezuela.
¿Qué ocurrió con la esposa de Gorkys Hernández?
Los recientes movimientos telúricos registrados en Venezuela afectaron al Hotel Eduard's, ubicado en La Guaira, una edificación que servía de hospedaje para integrantes del equipo Delfines de La Guaira y sus familias, el cual colapsó ante el movimiento telúrico, dejando atrapadas a varias personas bajo toneladas de escombros.
Entre los familiares que se encontraban en el lugar estaba Deisy Tovar. Tras horas de angustia e intensas labores de rescate llevadas a cabo por los equipos civiles y de emergencia locales, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la joven.
Destrozado por la noticia, Hernández usó sus redes sociales apra expresar su sufrimiento:
"Reina de mi vida eres y serás lo más hermosa, bonitos, precioso , la mejor mujer del mundo, la que siempre en momentos malos buscaba la manera de levantarme, fuiste y eres para mi la mujer más hermoso de mi vida , siempre vas a estar conmigo a toda hora y en cada momento, vuela alto mi princesa mi reina que Dios te tenga en su gloria y guíame a seguir adelante y levantar a nuestra familia, te amo te amo descansa en paz mi niña dale fuerzas amor de mi vida, porque teníamos una misión pero aquí estoy para cumplirtela y me enseñaste a ser fuerte en cualquier momento de la vida q no es nada fácil pero tú me quieres así y así va hacer , mi guerrera Deisy Maria Tovar De Hernandez".
Tras este trágico hecho, la comunidad del béisbol internacional, compañeros de equipo, fanáticos y diversas organizaciones deportivas han manifestado una inmensa ola de solidaridad hacia Gorkys Hernández.