La desgarradora tragedia de Gorkys Hernández tras la pérdida de su esposa en Venezuela

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Entre los familiares que se encontraban en el lugar estaba Deisy Tovar. Tras horas de angustia e intensas labores de rescate llevadas a cabo por los equipos civiles y de emergencia locales, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la joven.

Destrozado por la noticia, Hernández usó sus redes sociales apra expresar su sufrimiento:

"Reina de mi vida eres y serás lo más hermosa, bonitos, precioso , la mejor mujer del mundo, la que siempre en momentos malos buscaba la manera de levantarme, fuiste y eres para mi la mujer más hermoso de mi vida , siempre vas a estar conmigo a toda hora y en cada momento, vuela alto mi princesa mi reina que Dios te tenga en su gloria y guíame a seguir adelante y levantar a nuestra familia, te amo te amo descansa en paz mi niña dale fuerzas amor de mi vida, porque teníamos una misión pero aquí estoy para cumplirtela y me enseñaste a ser fuerte en cualquier momento de la vida q no es nada fácil pero tú me quieres así y así va hacer , mi guerrera Deisy Maria Tovar De Hernandez".

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Tras este trágico hecho, la comunidad del béisbol internacional, compañeros de equipo, fanáticos y diversas organizaciones deportivas han manifestado una inmensa ola de solidaridad hacia Gorkys Hernández.