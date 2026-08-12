Alfredo Cornejo celebró el acuerdo de IMPSA con Venezuela para reactivar 2 centrales hidroeléctricas

La empresa metalmecánica IMPSA concretó este miércoles la firma del acuerdo definitivo con el gobierno de Venezuela para la rehabilitación y modernización de las centrales hidroeléctricas Tocoma y Macagua, un proyecto estratégico que había quedado paralizado hace más de una década y que ahora se reactiva bajo la conducción del fondo norteamericano IAF, actual propietario de la compañía asentada en Mendoza.
Alfredo Cornejo celebró este convenio y repasó: "Valió la pena sostener a IMPSA cuando muchos la daban por perdida. Hoy vuelve a competir en los mercados internacionales, exportando turbinas, ingeniería y conocimiento desde Mendoza hacia el mundo. Eso es defender el trabajo, la industria y el talento mendocino".
La rúbrica del contrato final se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con la presencia de la presidenta Delcy Rodríguez; la ministra de Finanzas, Anabel Pereira Fernández; el ministro de Energía, Rolando Alcalá; el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez; y el presidente de Corpoelec, Juan Crisóstomo Fernández. Por parte de IMPSA asistieron sus máximos ejecutivos: Jorge Salcedo (presidente), Juan Manuel Domínguez (vicepresidente), Pablo Magistocchi (gerente general) y Mario Croce (director de negocios). No se informó sobre los montos acordados.
Inyección de energía en dos etapas
El plan trazado entre IMPSA y la estatal Corpoelec contempla en su primera etapa la recuperación de 672 MW en un plazo de 24 meses:
- Macagua: recuperación de 240 MW a través de las Unidades 4, 5 y 6.
- Tocoma: incorporación de 432 MW mediante la puesta en funcionamiento de las Unidades 1 y 2.
Como primer hito de ejecución, la empresa con sede en Godoy Cruz se comprometió a reactivar e incorporar 160 MW al Sistema Eléctrico Nacional venezolano en apenas 90 días posteriores a la firma, mediante la puesta en servicio de las Unidades 5 y 6 de Macagua. Posteriormente, en un plazo de 12 meses, se sumará la unidad 4 (80 MW adicionales).
Paralelamente, IMPSA dará inicio a las obras civiles y electromecánicas en la central Tocoma para acelerar la habilitación de sus dos primeras unidades en los próximos dos años.
A largo plazo, el máster plan elaborado conjuntamente prevé alcanzar una capacidad instalada de hasta 2.640 MW entre ambas centrales (2.160 MW en Tocoma y 480 MW en Macagua), proyectándose como una de las obras de infraestructura hidráulica más relevantes de América Latina.
Relevamiento técnico en Puerto Ordaz
Antes de la firma en la capital venezolana, la comitiva directiva de IMPSA viajó a la región de Puerto Ordaz, donde recorrieron las instalaciones de Tocoma y Macagua junto a técnicos de Corpoelec para evaluar el estado operativo de las estructuras e infraestructura existente.
Allí se acordaron los lineamientos técnicos y se ratificó la meta de acelerar los tiempos de ejecución una vez que concluya la tramitación administrativa y se libre el acta de inicio de obras.
La "nueva IMPSA" bajo capitales estadounidenses
A principios de 2025, IMPSA fue adquirida por el fondo de inversión estadounidense IAF, marcando una nueva etapa de reestructuración financiera, saneamiento de deuda y recuperación operativa. En ese proceso, la compañía obtuvo la habilitación de licencias clave en EE.UU. para retomar negociaciones internacionales y participar en licitaciones hidroeléctricas a nivel global.
En el marco de su expansión internacional, la firma mendocina concretó recientemente una alianza estratégica con la norteamericana National Electric Coil (NEC) para potenciar sus prestaciones en Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica, combinando más de un siglo de experiencia industrial y más de 50.000 MW instalados globalmente.
En pocas palabras
- IMPSA: la metalmecánica argentina firmó acuerdo definitivo con Venezuela para rehabilitar centrales hidroeléctricas.
- Energía: se proyecta inyectar 160 MW en 90 días y alcanzar 2.640 MW a largo plazo.
- Inversión: el proyecto, paralizado hace una década, se reactiva bajo la conducción del fondo estadounidense IAF.