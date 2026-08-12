Imputaron a directivos de bodega Norton por estafa con cheques, pero desde la firma la negaron

La figura esgrimida por el fiscal responde a que la bodega habría librado 6 cheques un día antes de pedir a la Justicia la apertura del concurso de acreedores, y que luego no pudo afrontar con fondos. Y como Acindar ya había cancelado la deuda, San Carlos Sud tuvo que endosarlos: eso disparó otra demanda, la de la SGR contra la cooperativa.

La cooperativa San Carlos Sud es una de las más grandes de la provincia. Había acordado venderle a Norton más de 420 mil litros de vino por alrededor de $503 millones en 2024.

La respuesta de Norton: "No libramos cheques para defraudar"

Si bien los ejecutivos de la bodega aún no fueron notificados por la Fiscalía, desde la compañía concursada dieron su versión de lo ocurrido.

"Más allá de que ni Bodega Norton ni sus colaboradores desconocían la existencia de esta denuncia, rechaza cualquier interpretación que atribuya un beneficio indebido o una conducta irregular por parte de sus directivos y sus empleados", consignó la firma a través de un comunicado.

Asimismo, desde la bodega aseguraron estar a disposición de la Justicia "que permitirá esclarecer los hechos". Algo que también remarcó su CEO, Tomás Lange.

Según Lange, tanto la compra de vino como su forma de pago se acordaron con la cooperativa. Para el CEO "no libramos cheques para defraudar, ya que le advertimos a sus directivos sobre la situación y la aceptaron. Por lo tanto, no fue un acto fraudulento".

La cooperativa, otro de los acreedores del concurso

Paralelamente, San Carlos Sud es uno de los más de 400 acreedores que se presentaron ante la sindicatura del concurso de Norton a verificar sus créditos reclamados. La lista está en manos de la jueza Lucía Sosa, titular del 1er Juzgado de Concursos y Quiebras de Mendoza, a cargo de la causa, desde hace más de un mes.

Aunque el monto total aún no trascendió (incluye los $900 millones sin cobrar por la fallida compra), se abrieron los tiempos para las impugnaciones tanto para el acreedor como para la bodega deudora que busca enderezar su rumbo financiero. El pasivo total es considerable: supera de acuerdo a las estimaciones previas los U$S41 millones.

Con todo, para la sindictura la imputación por estafa contra los responsables de Norton tampoco impactará en la marcha del concurso. Un proceso al que le falta todavía al menos 10 meses para cumplir con el cronograma previsto antes de que la jueza Sosa resuelva finalmente aprobarlo o no.

"El proceso de reorganización continúa a buen ritmo y bodega Norton trabaja con la mayoría de sus proveedores históricos. Queremos transmitir tranquilidad a nuestros clientes, proveedores, distribuidores y consumidores sobre el futuro de bodega Norton como una de las bodegas líderes de Argentina", señalaron por su parte desde la centenaria bodega.