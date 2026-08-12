Mientras el concurso de acreedores avanza, otro frente judicial se abre para bodega Norton. Ni más ni menos que la imputación por estafa contra varios de sus directivos por la compra de más de 420 mil litros de vino a una cooperativa vitivinícola del Valle de Uco, pero desde Norton negaron la defraudación al asegurar que no hubo mala fe en el pago.
Imputaron a directivos de bodega Norton por estafa con cheques, pero desde la firma la negaron
Para el fiscal de Delitos Económicos hubo "suscripción engañosa" de cheques de bodega Norton para comprar 420 mil litros de vino a Cooperativa San Carlos, que nunca canceló
Todo remite a una operación de $503 millones que la bodega de Luján había concretado en 2024 con la cooperativa San Carlos Sud a pagar con cheques, que un año después no había cancelado. Por eso, el fiscal de Delitos Económicos de Mendoza, Alejandro Iturbide, imputó a sus 3 de sus directivos por "suscripción engañosa de documento".
Ellos son el director enológico, David Bonomi, junto a Martín Shulz y Lorena Sánchez, en calidad de coautores, y Carlos Moyano, de la SGR Acindar Pymes, que avaló la transacción con la factura presentada como cesión de deuda (factoring) , e involucró un préstamo del banco Santander con la cooperativa acreedora como solicitante del mismo.
La figura esgrimida por el fiscal responde a que la bodega habría librado 6 cheques un día antes de pedir a la Justicia la apertura del concurso de acreedores, y que luego no pudo afrontar con fondos. Y como Acindar ya había cancelado la deuda, San Carlos Sud tuvo que endosarlos: eso disparó otra demanda, la de la SGR contra la cooperativa.
La respuesta de Norton: "No libramos cheques para defraudar"
Si bien los ejecutivos de la bodega aún no fueron notificados por la Fiscalía, desde la compañía concursada dieron su versión de lo ocurrido.
"Más allá de que ni Bodega Norton ni sus colaboradores desconocían la existencia de esta denuncia, rechaza cualquier interpretación que atribuya un beneficio indebido o una conducta irregular por parte de sus directivos y sus empleados", consignó la firma a través de un comunicado.
Asimismo, desde la bodega aseguraron estar a disposición de la Justicia "que permitirá esclarecer los hechos". Algo que también remarcó su CEO, Tomás Lange.
Según Lange, tanto la compra de vino como su forma de pago se acordaron con la cooperativa. Para el CEO "no libramos cheques para defraudar, ya que le advertimos a sus directivos sobre la situación y la aceptaron. Por lo tanto, no fue un acto fraudulento".
La cooperativa, otro de los acreedores del concurso
Paralelamente, San Carlos Sud es uno de los más de 400 acreedores que se presentaron ante la sindicatura del concurso de Norton a verificar sus créditos reclamados. La lista está en manos de la jueza Lucía Sosa, titular del 1er Juzgado de Concursos y Quiebras de Mendoza, a cargo de la causa, desde hace más de un mes.
Aunque el monto total aún no trascendió (incluye los $900 millones sin cobrar por la fallida compra), se abrieron los tiempos para las impugnaciones tanto para el acreedor como para la bodega deudora que busca enderezar su rumbo financiero. El pasivo total es considerable: supera de acuerdo a las estimaciones previas los U$S41 millones.
Con todo, para la sindictura la imputación por estafa contra los responsables de Norton tampoco impactará en la marcha del concurso. Un proceso al que le falta todavía al menos 10 meses para cumplir con el cronograma previsto antes de que la jueza Sosa resuelva finalmente aprobarlo o no.
"El proceso de reorganización continúa a buen ritmo y bodega Norton trabaja con la mayoría de sus proveedores históricos. Queremos transmitir tranquilidad a nuestros clientes, proveedores, distribuidores y consumidores sobre el futuro de bodega Norton como una de las bodegas líderes de Argentina", señalaron por su parte desde la centenaria bodega.
En pocas palabras
- Estafa a cooperativa: Imputaron a directivos de bodega Norton por una presunta estafa millonaria en la compra de vino.
- Negativa de la bodega: Desde Norton negaron la maniobra fraudulenta y aseguraron que alertaron sobre su situación financiera.
- Concurso de acreedores: El caso se suma al concurso de acreedores de la bodega, que involucra un pasivo superior a los U$S41 millones.