Alfredo Cornejo celebró el acuerdo de IMPSA con Venezuela para reactivar 2 centrales hidroléctricas

La presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez estuvo presente en la firma del acuerdo con IMPSA. Foto: X de Delcy Rodríguez

Inyección de energía en dos etapas

El plan trazado entre IMPSA y la estatal Corpoelec contempla en su primera etapa la recuperación de 672 MW en un plazo de 24 meses:

Macagua: recuperación de 240 MW a través de las Unidades 4, 5 y 6.

recuperación de 240 MW a través de las Unidades 4, 5 y 6. Tocoma: incorporación de 432 MW mediante la puesta en funcionamiento de las Unidades 1 y 2.

Como primer hito de ejecución, la empresa con sede en Godoy Cruz se comprometió a reactivar e incorporar 160 MW al Sistema Eléctrico Nacional venezolano en apenas 90 días posteriores a la firma, mediante la puesta en servicio de las Unidades 5 y 6 de Macagua. Posteriormente, en un plazo de 12 meses, se sumará la unidad 4 (80 MW adicionales).

Paralelamente, IMPSA dará inicio a las obras civiles y electromecánicas en la central Tocoma para acelerar la habilitación de sus dos primeras unidades en los próximos dos años.

A largo plazo, el máster plan elaborado conjuntamente prevé alcanzar una capacidad instalada de hasta 2.640 MW entre ambas centrales (2.160 MW en Tocoma y 480 MW en Macagua), proyectándose como una de las obras de infraestructura hidráulica más relevantes de América Latina.

Central hidroeléctrica de Tocoma. Foto: Sumarium

Relevamiento técnico en Puerto Ordaz

Antes de la firma en la capital venezolana, la comitiva directiva de IMPSA viajó a la región de Puerto Ordaz, donde recorrieron las instalaciones de Tocoma y Macagua junto a técnicos de Corpoelec para evaluar el estado operativo de las estructuras e infraestructura existente.

Allí se acordaron los lineamientos técnicos y se ratificó la meta de acelerar los tiempos de ejecución una vez que concluya la tramitación administrativa y se libre el acta de inicio de obras.

La "nueva IMPSA" bajo capitales estadounidenses

A principios de 2025, IMPSA fue adquirida por el fondo de inversión estadounidense IAF, marcando una nueva etapa de reestructuración financiera, saneamiento de deuda y recuperación operativa. En ese proceso, la compañía obtuvo la habilitación de licencias clave en EE.UU. para retomar negociaciones internacionales y participar en licitaciones hidroeléctricas a nivel global.

En el marco de su expansión internacional, la firma mendocina concretó recientemente una alianza estratégica con la norteamericana National Electric Coil (NEC) para potenciar sus prestaciones en Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica, combinando más de un siglo de experiencia industrial y más de 50.000 MW instalados globalmente.