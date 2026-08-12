Claudio Zuchovicki: "En 40 años es la primera vez que los argentinos no discutimos el rumbo de la economía"

Creo que vamos por el rumbo correcto, quizá se puede discutir la velocidad. A mi gusto, es la que se puede, la que dejan, algo que está debatido; y quizás se debate mucho la forma. Mi resumen es que, en mis 40 años de mercado, es la primera vez que veo que los argentinos podemos discutir la forma o la velocidad, pero no el rumbo, y eso me tranquiliza mucho.

Hay un contraste entre la economía real, cuya reactivación está pendiente, y las finanzas. ¿Empiezan a ralentizarse las decisiones a un año vista de las elecciones?

En algunos casos no, porque no queda otra, porque va más allá de un gobierno. Pensá en vos, en los medios: esta nota hace varios años atrás. ¿Cómo se hacía? Ahora con un teléfono sos un periodista multimedia en todos lados y ni siquiera necesitás un canal. Hoy trabajás para una emisora importante, pero un youtuber compite con vos. Si me paralizo a esperar las elecciones, me comen. Hay que tomar decisiones impostergables más allá de la política.

Zuchovicki destacó logros para la economía como el superávit fiscal, pero advirtió que al plan económico aún le falta la reforma fiscal

Las medidas pendientes para la economía

En cuanto a las medidas del gobierno, ¿cuáles son las materias pendientes de acá al año que viene?

Soy bastante comprensivo de que dependés de muchas cosas. Para mí sirven si las pasan por el Congreso, para que tengan validez y no venga otro después a cancelar un decreto. Y para que salga por ley necesitás mucho consenso, y para necesitar consenso tenés que negociar, como lo vimos ayer.

Hay un viejo dicho que dice que "lo perfecto es el peor enemigo de lo bueno". Entonces, a veces, es lo que puede salir. En eso, obviamente, creo que la asignatura pendiente es la reforma fiscal. Hoy pagamos mucho impuesto: provincial, municipal y nacional. A veces pago más de ingresos brutos que de lo que gano, o más de patente que de seguro.

Hay distorsiones que hoy hacen al "costo argentino" que me gustaría que fuesen un poco más rápidas, entendiendo el contexto de que sale por ley y necesitás la aprobación del resto.

Sin "plan platita": el bolsillo como decisor de elecciones

El Presidente dijo días atrás que no habrá "plan platita" pensando en el año electoral. Ud planteó que los bancos deberían volcarse al crédito privado o depósitos UVA, ¿Qué cabe esperar?

También por necesidad nuestra, como sistema financiero tenemos que empezar a prestarle a la economía real. Hasta ahora le prestábamos solo al sistema nacional, vía bonos o algún instrumento del Banco Central. Yo creo que sí. Con respecto al "plan platita", ya lo vimos 70 veces: es pan para hoy y hambre para mañana.

Pero se ganan elecciones con eso...

Sí, pero perdés la sociedad. Mirá el número de pobreza de la Argentina: cuanto más aumentó, a veces era cuanto más "plan platita" había. No, yo creo que las transformaciones hay que hacerlas ya no por nosotros, sino por las generaciones que vienen.

Como hombre del mercado de capitales, ¿cómo ves la evolución del sistema bursátil en relación al financiero o bancario?

Es parte del sistema financiero y es complementario. Es una discusión de plazos: los bancos o el sistema financiero, como reciben plazos fijos a 30 días, financian el corto plazo; y nuestra función es financiar el largo plazo.

Hoy BYMA opera un promedio de 10.000 millones de dólares por día y hay 13 millones de comitentes que tienen cuentas con acciones, bonos o fondos comunes de inversión, cuando hace 4 años éramos 600.000. Viene creciendo el mercado, en gran parte porque todos se educaron con la inflación, todos saben el valor y el costo del dinero. Es una población bastante entrenada financieramente, aunque podés discutir la educación financiera.

Pero más allá de la educación financiera, todavía es un circuito pequeño

El problema que nosotros tenemos es que gran parte del monopolio lo tiene el NYSE (Bolsa de Nueva York): el 70% u 80% del volumen se opera en Nueva York. Los precios hablan: un bono con legislación americana vale más que un bono con legislación argentina. Lo que te están diciendo es que todavía desconfiás de la legislación argentina. Todo eso hace que mucha plata se haya ido de Argentina buscando otra legislación, aunque esté en blanco. Repatriar ese mercado es una asignatura en las que hay que trabajar.

¿Alcanza con la estabilidad fiscal, el superávit, la baja inflación y el RIGI para ganar una elección?

No lo sé. Lo vamos a ver. Y no me siento... a veces hasta me molesta la soberbia de gente que te dice "va a pasar tal cosa". La gente va a votar de acuerdo a su estado de ánimo. En el medio entiendo la especulación periodística, la mía como analista, pero en el fondo la gente necesita laburar, su metro cuadrado, no está mirando tele, no creo que muchos lean o miren esta nota, están laburando.