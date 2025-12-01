La Justicia abrió el concurso de Bodega Norton y se extenderá hasta 2027

Ahora, el expediente caratulado "Bodega Norton S.A P/Megaconcurso" tendrá este lunes 1 de diciembre su puntapié inicial. A las 8,30 se sorteará el síndico que quede a cargo de todo el proceso, a partir de una lista de estudios contables de Mendoza.

El síndico elegido tendrá pocos días para un trabajo intenso. Es que la Justicia fijó que el 20 de febrero deberá presentar un informe sobre los créditos laborales que son parte del concurso.

bodega norton Los activos de bodega Norton, como sus principales líneas de vinos, están en juego con la apertura del concurso.

El cronograma del concurso de Norton

A partir de ese informe, la jueza Sosa decidirá qué acreedores tendrán derecho de "pronto pago" y el modo de efectivizarlos.

En adelante, se abre todo un cronograma para el concurso que llevará más de un año:

El 31 de marzo de 2026 es la fecha hasta la cual los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los títulos pertinentes a la sindicatura (art. 14 inc. 3º LCQ). La concursada, los acreedores que hubieran solicitado verificación, así como también los trabajadores, podrán solicitar por medios electrónicos, en la medida de lo posible, los legajos a Sindicatura hasta el 16 de abril de 2026 (art. 34 LCQ) a efectos de revisarlos y efectuar por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas bajo el régimen previsto por el art. 35 Ley 24522 o por medios electrónicos.

Inhibición de bienes de Norton y prohibición de viajar a sus directivos

Pero el megaconcurso tiene ribetes mucho más complicados para la cúpula de Bodega Norton que disponerse a regularizar su cuantioso pasivo, que comenzó con una serie de cheques rebotados por más de $100 millones en setiembre.

Al margen de decretar la apertura del concurso, la jueza también dispuso prohibir la salida del país a los directores de la sociedad con domicilio en la República Argentina "por un período superior a cuarenta días sin previa autorización judicial".

Así, los ejecutivos de Norton deberán comunicar al Tribunal cuando pretendan ausentarse por más tiempo.

norton botella bodega La Justicia abrió el concurso de Bodega Norton.

Del mismo modo, se decretó la inhibición general de la compañía "para disponer de sus bienes y gravar bienes registrables". Y más allá de informar si existen procesos judiciales o administrativos en trámite o con condena, la deuda laboral pasa a ser un punto neurálgico del proceso que busca regularizar un pasivo cercano a los U$S30 millones.

Hay una larga lista de acreedores que ahora, con la apertura del concurso, esperan avances. De hecho, se denunció la existencia de ellos en CABA y Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Río Negro, San Juan, Córdoba, San Luis y Neuquén.

Las objeciones de la jueza

Todo se remonta al jueves 5 de noviembre, cuando la firma presentó el pedido a la jueza Lucía Sosa, titular del Primer Juzgado Concursal de Mendoza. Desde entonces el expediente sólo había registrado algunos movimientos, hasta ahora.

Mientras tanto, la empresa intenta mostrar capacidad para mantenerse operativa en el día a día.

De hecho, previo al fin de semana XL el área financiera de Norton presentó ante el Juzgado su nómina de personal en relación de dependencia. Y también el listado de respectivas transferencias que acreditan el pago de los salarios del mes de octubre.

Como primer paso, la jueza Sosa le había exigido detallar inmuebles y vehículos. En conjunto, una descripción de los bienes como también ubicación, estado, "gravámenes de los bienes y demás datos necesarios para conocer debidamente el patrimonio".

Luego quedaron pendientes de resolución las medidas cautelares presentadas por Norton, que el Juzgado Concursal dejó supeditados al cumplimiento de los requisitos.

Otro de los pasos exigibles para avanzar en el saneamiento era la convocatoria a una Asamblea de accionistas. El objetivo: lograr el aval necesario para respaldar el proceso judicial de Norton que terminó consumándose el miércoles 19.