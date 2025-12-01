La empresa del micro asaltado vuelve a viajar a Chile y hay planes de trasladarse en grupos de colectivos

paso a chile los libertadores autos Los tours de compras transportan a pasajeros con el único fin de adquirir productos y retornar a Mendoza. En la foto, largas colas en el paso a Chile.

La estrategia de los tours de compras para un retorno seguro

“Tenemos un grupo de WhastApp con algunos referentes y lo que estamos pensando es en salir todos juntos de la Aduana y acompañarnos, sobre todo en los trayectos de mayor riesgo, donde está todo oscuro y está latente la amenaza que nos pase algo”, reconoció Franco Pivato, responsable de La Torre y una de las víctimas del golpe comando del jueves.

Pivato explicó que si bien nunca habían oído de un caso como el que les tocó padecer a ellos –y sin ninguna respuesta aún por la Justicia chilena- “es permanente el robo a vehículos particulares y a los camioneros. Eso ocurre todos los días”.

El empresario de viajes con flotas a Chile y a Buenos Aires coincidió con sus colegas que hoy “no hay demanda y son muy pocos los pasajeros que quieren hacer el viaje para traer mercadería”.

robo colectivo tour de compras en Chile Un bus de la empresa La Torre fue asaltado el pasado jueves. Los delincuentes se alzaron con 26.000 dólares.

Esta situación se comparte con San Luis, San Juan y Córdoba, que tenían servicios especiales a los shoppings chilenos para ir y volver en el día.

“Estamos llamando a la solidaridad entre todas las empresas que hacemos estos servicios porque no hay trabajo. Repartirnos el poco trabajo que hay con los contingentes a Chile”, alertó Pivato.

Respecto de los protocolos existentes y de los códigos para los choferes se busca no para reducir al máximo los peligros en el camino. Sin embargo, el dueño de La Torre relató: “Vimos una mujer con un niño que nos hacía la seña de que había reventado un neumático. Lo que pensás en estos casos es que tenés que dar una mano, porque el día de mañana te puede pasar a vos”.

Por qué los tour de compras ya no son furor

Melo Vargas, otra de las referentes de los tours de viajes, hizo un profundo análisis de por qué la gente ya no viaja a Chile a comprar.

“La apertura de importaciones y la existencia de estas plataformas donde la gente recibe grandes bultos de Estados Unidos o de China atenta contra esta modalidad de compra. Los pasajeros a veces los encuentran hasta más barato y se ahorran el viaje”, evaluó.

Y agregó: “El uso de las plataformas y la compra por Internet no sólo nos afecta a los tours, sino a todo el rubro del comercio. Y hay otro punto que los pasajeros no desestiman: las largas esperas en la Aduana. Comprando de la otra manera eso se termina”.

tours de compras chile asalto 2 Los tours de compras experimentan una estrepitosa caída en la demanda. Además, enfrentan hechos de inseguridad como el ocurrido el pasado jueves con un brutal ataque a la empresa La Torre.

La falta de pasajeros y una estrepitosa caída de los viajes con respecto al 2024, produjeron el surgimiento de nuevas modalidades como los tours en auto y para pasajeros que por primera vez van de compras.

“Es un grupo reducido. Los llevamos, los esperamos. Les indicamos cómo comprar y es probable que deban pagar franquicia pero pasan sin problemas La Aduana”, recalcó.

Incertidumbre y amenazas en la ruta a los tours de compra

La sensación de incertidumbre y temor por el antecedente del golpe comando a un bus mendocino embarga a los empresarios que realizan este servicio y también a los pocos pasajeros que les quedan.

Daniela Brondino, que realiza viajes de Córdoba a Chile, señaló a diario UNO: "La verdad que es un tema que nos preocupa e inquietó mucho a la gente. Seguramente surgirá una idea para ayudarnos entre todos".

Por otro lado, el responsable de Parador Aldo, otra de las empresas del rubro, indicó: "Chile es un país que es complicado, o sea como toda capital de un país, Santiago, donde vamos y específicamente. El tema de este asalto era de esperarse porque hay robos permanentes a los camioneros, sobre todo en la zona del Puerto Seco y yendo hacia el Chacabuco que es una zona bastante peligrosa". A eso añadió, que es un sector solitario y sin cámaras de seguridad.

Hasta hoy no hay detenidos por el golpe comando a un bus mendocino y desde el Gobierno de Chile destacaron que es un hecho inédito y aún es estudiado por Carabineros.