Prestadores aseguraron que los tour de compras a Chile han disminuido más del 50% en un mes

Los tours de compras complican el turismo hacia Chile, según denuncian choferes y autoridades.jpeg

Una reducción del 50% en los tours de compras

Según manifestó el organizador, la cantidad de pasajes disminuyó, por lo menos, en 50%.

"Antes hacíamos de dos a tres salidas por semana y ahora solamente hacemos un viaje, la disminución ha sido de 50% o quizás un poco más"

El motivo principal que aduce es que el cambio ya no es favorable como antes. Actualmente, cada 1.000 pesos chilenos equivalen a 1.500 pesos argentinos.

"Si una persona va con menos de 200.000 pesos, no le conviene hacer el tour de compras", manifestó el organizador.

Actualmente, el tour de compras cuesta 60.000 pesos, con un refrigerio a bordo y se visita la zona de Estación Central y Quilicura, en la capital chilena.

violento asalto de un micro mendocino en la ruta chilena

En la mañana de este jueves, un micro de la empresa "La Torre Viajes", que realizaba un tour de compras desde Mendoza fue asaltado en la Ruta N° 5, en la Cuesta de Chacabuco, camino a Santiago de Chile.

Los 60 ocupantes del micro fueron despojados de sus pertenencias de valor -celulares y dinero, principalmente- pero a los choferes les fue peor, ya que los golpearon violentamente. Ambos se encuentran internados.

tours de compras chile asalto 2 El colectivo brutalmente atacado. Foto: Gentileza

La modalidad del robo llamó la atención, ya que fue como una "operación comando", el conductor de un auto engañó al chófer, diciendo que tenía una rueda pinchada. Cuando este disminuyó la velocidad, lo interceptaron cuatro vehículos que se encargaron de cometer el robo y de reducir y atacar a los chóferes. Luego, huyeron llevándose lo robado además de las llaves del colectivo.

Actualmente el dueño de la empresa, Franco Pivatto, se encuentra viajando a Chile para ver el estado de los conductores y para llevar documentación y un juego de llaves extra del micro para poder traerlo de regreso a Mendoza.