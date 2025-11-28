Ciclo lectivo 2026: la DGE anunció cuándo arrancan las clases en Mendoza

inicio de clases dge docentes.jpg La DGE dispuso el inicio de clases en 2026 para el 25 de febrero.

Calendario de la DGE: cuándo son las vacaciones en el ciclo lectivo 2026

Según el cronograma publicado este viernes, el receso invernal irá del 6 al 17 de julio de 2026. En tanto que las clases, para aquellos que no necesiten recuperar saberes, terminarán el 29 de noviembre, dando inicio a las vacaciones de verano.

En cambio, el 30 comenzará el periodo para estudiantes que deban aprendizajes y será de tres semanas: hasta el 18 de diciembre. Formalmente, estos alumnos finalizarán las clases el 22.

Cuándo arrancan las clases en los Institutos de Nivel Superior de la DGE

El cronograma de actividades establecido por la DGE es el siguiente:

Inicio de Actividades Académicas/Gestión: 09 de febrero.

Inicio del Cursado Regular: 25 al 31 de marzo.

Finalización Primer Cuatrimestre: 29 de junio al 03 de julio.

Inicio Segundo Cuatrimestre: 10 de agosto.

Finalización Segundo Cuatrimestre: 16 al 20 de noviembre.

Más horas de clases en Mendoza

La DGE garantizó una carga horaria piso superior a la exigida a nivel nacional, que es de 760 horas para la Primaria y 900 para la Secundaria. Eso se da en Mendoza porque la jornada escolar diaria mínima tiene 30 minutos más de clases.

Cargas horarias para el ciclo lectivo 2026:

Nivel Inicial: 630 horas reloj.

Nivel Primario: 840 horas reloj. (80 horas más que el mínimo nacional).

Nivel Secundario: 940 horas reloj. (40 horas más que el mínimo nacional).

DGE Escuelas Clases Colegio Privado.jpeg Las vacaciones de invierno en 2026 serán del 6 al 17 de julio, confirmó la DGE. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

Cuándo terminan las clases este año en Mendoza

La DGE recordó, además, que este año las clases terminan el próximo viernes 5 de diciembre para los estudiantes de todos los niveles que hayan aprobado sus espacios curriculares.