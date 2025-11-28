Ciclo lectivo 2026: la DGE anunció cuándo arrancan las clases en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que el inicio de clases en el ciclo lectivo 2026 será el miércoles 25 de febrero.
Mediante una resolución, la DGE estableció 190 días de clases para el año que viene. Los docentes deberán presentarse en las escuelas el 10 de febrero. Ese mismo día comenzará la recuperación de saberes para los alumnos que deben intensificar y fortalecer su trayectoria escolar, tanto en Primaria como en Secundaria.
El 25 de febrero comenzarán las clases para Nivel Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos, y primer año de Secundarias. De segundo a sexto año, lo harán el lunes 2 de marzo.
Calendario de la DGE: cuándo son las vacaciones en el ciclo lectivo 2026
Según el cronograma publicado este viernes, el receso invernal irá del 6 al 17 de julio de 2026. En tanto que las clases, para aquellos que no necesiten recuperar saberes, terminarán el 29 de noviembre, dando inicio a las vacaciones de verano.
En cambio, el 30 comenzará el periodo para estudiantes que deban aprendizajes y será de tres semanas: hasta el 18 de diciembre. Formalmente, estos alumnos finalizarán las clases el 22.
Cuándo arrancan las clases en los Institutos de Nivel Superior de la DGE
El cronograma de actividades establecido por la DGE es el siguiente:
- Inicio de Actividades Académicas/Gestión: 09 de febrero.
- Inicio del Cursado Regular: 25 al 31 de marzo.
- Finalización Primer Cuatrimestre: 29 de junio al 03 de julio.
- Inicio Segundo Cuatrimestre: 10 de agosto.
- Finalización Segundo Cuatrimestre: 16 al 20 de noviembre.
Más horas de clases en Mendoza
La DGE garantizó una carga horaria piso superior a la exigida a nivel nacional, que es de 760 horas para la Primaria y 900 para la Secundaria. Eso se da en Mendoza porque la jornada escolar diaria mínima tiene 30 minutos más de clases.
Cargas horarias para el ciclo lectivo 2026:
- Nivel Inicial: 630 horas reloj.
- Nivel Primario: 840 horas reloj. (80 horas más que el mínimo nacional).
- Nivel Secundario: 940 horas reloj. (40 horas más que el mínimo nacional).
Cuándo terminan las clases este año en Mendoza
La DGE recordó, además, que este año las clases terminan el próximo viernes 5 de diciembre para los estudiantes de todos los niveles que hayan aprobado sus espacios curriculares.