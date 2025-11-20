El dictado de clases fue suspendido para los departamentos del sur de Mendoza por el pronóstico de fuertes ráfagas de viento Zonda durante la tarde de este jueves. En el resto de la provincia la actividad escolar se mantiene con normalidad.
La DGE suspendió las clases por viento Zonda en el sur de Mendoza
La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que la medida rige para todas las modalidades y niveles del turno tarde de las escuelas de San Rafael, General Alvear y Malargüe.
Según indicaron, la decisión fue tomada por recomendación de Defensa Civil, quienes advirtieron que los pronósticos adelantaron que se esperan fuertes ráfagas de viento Zonda durante la tarde.
El viento Zonda afectará el sur de Mendoza
Tras el anuncio de la suspensión de las clases presenciales para el turno tarde en el sur, la DGE aseguró que el resto de la provincia continúa con las actividades normales durante este jueves.
Además, señalaron que en San Rafael, General Alvear y en Malargüe, las clases deberán ser dictadas de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
Luego del viento Zonda se espera la llegada de un frente frío con fuertes ráfagas de viento sur, que llegará acompañado de lluvias y tormentas en algunos sectores de Mendoza.