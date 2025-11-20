La DGE suspendió las clases por viento Zonda en el sur de Mendoza

El viento Zonda afectará el sur de Mendoza

Tras el anuncio de la suspensión de las clases presenciales para el turno tarde en el sur, la DGE aseguró que el resto de la provincia continúa con las actividades normales durante este jueves.

Además, señalaron que en San Rafael, General Alvear y en Malargüe, las clases deberán ser dictadas de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Luego del viento Zonda se espera la llegada de un frente frío con fuertes ráfagas de viento sur, que llegará acompañado de lluvias y tormentas en algunos sectores de Mendoza.