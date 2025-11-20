Inicio Política Minería
El Gobierno convocó a audiencia pública por el proyecto minero Potasio Cancambria en Malargüe

Desde este jueves se abre la inscripción y el 20 de diciembre tendrá lugar la Audiencia Pública para explorar potasio en Malargüe

Melisa Stopansky
Por Melisa Stopansky [email protected]
La iniciativa para explorar potasio se ubica en Malargüe.
La iniciativa para explorar potasio se ubica en Malargüe.

El director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, culminó la evaluación ambiental del proyecto minero Potasio Cancambria, impulsado por la empresa Cancambria Exploraciones S.A., y lo someterá a una Audiencia Pública para el próximo 20 de diciembre de 2025, a las 9. Cancambria Exploraciones opera actualmente en Neuquén y el potasio se emplea como fertilizante natural.

La actividad será híbrida, con participación presencial en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe y acceso virtual a través de una plataforma web, transmitida en vivo por YouTube. La inscripción estará habilitada desde este jueves y se extenderá hasta el 18 de diciembre a las 23:59, a través del portal oficial de audiencias del Ministerio de Energía y Ambiente.

Un paso clave en el proceso ambiental

La convocatoria fue formalizada mediante las resoluciones Nº482/25 de la Dirección de Minería y Nº106/25 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. Ambas dependencias actúan como Autoridad Ambiental Minera.

Según la resolución, la audiencia tiene por objetivo garantizar los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana, en línea con las normativas vigentes y con el Acuerdo de Escazú, que exige asegurar el acceso a información ambiental y la intervención pública en decisiones que puedan afectar el entorno natural.

La autoridad ambiental enfatizó que la licencia social es una condición indispensable para el avance de cualquier proyecto minero y que el espacio de participación ciudadana permitirá incorporar inquietudes, observaciones y documentación adicional que aporten los vecinos, organizaciones y actores institucionales.

Audiencia pública minería en Malargüe.jpg
Autoridades gubernamentales en una audiencia pública de un proyecto minero en Malargüe.

Autoridades gubernamentales en una audiencia pública de un proyecto minero en Malargüe.

Cómo participar de la audiencia pública

Podrán inscribirse todas las personas —humanas o jurídicas— que acrediten un interés razonable, ya sea para asistir como oyentes o para participar como oradores, de manera presencial o virtual.

Los inscriptos deberán completar sus datos personales, constituir domicilio electrónico y, en caso de representar a una entidad, acreditar personería jurídica.

La resolución además habilita la presentación de aportes escritos y documentación complementaria antes, durante y hasta cinco días hábiles después de la audiencia, vía correo electrónico o en las dependencias oficiales.

