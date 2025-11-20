El Gobierno convocó a audiencia pública por el proyecto minero Potasio Cancambria en Malargüe

Según la resolución, la audiencia tiene por objetivo garantizar los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana, en línea con las normativas vigentes y con el Acuerdo de Escazú, que exige asegurar el acceso a información ambiental y la intervención pública en decisiones que puedan afectar el entorno natural.

La autoridad ambiental enfatizó que la licencia social es una condición indispensable para el avance de cualquier proyecto minero y que el espacio de participación ciudadana permitirá incorporar inquietudes, observaciones y documentación adicional que aporten los vecinos, organizaciones y actores institucionales.

Audiencia pública minería en Malargüe.jpg Autoridades gubernamentales en una audiencia pública de un proyecto minero en Malargüe.

Cómo participar de la audiencia pública

Podrán inscribirse todas las personas —humanas o jurídicas— que acrediten un interés razonable, ya sea para asistir como oyentes o para participar como oradores, de manera presencial o virtual.

Los inscriptos deberán completar sus datos personales, constituir domicilio electrónico y, en caso de representar a una entidad, acreditar personería jurídica.

La resolución además habilita la presentación de aportes escritos y documentación complementaria antes, durante y hasta cinco días hábiles después de la audiencia, vía correo electrónico o en las dependencias oficiales.