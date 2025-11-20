Filmaron a una pareja en una situación íntima y los comentarios se salieron de control

Allí, supuestamente el colectivero mantenía una relación íntima con una señorita y un usuario de las redes sociales compartió el video del momento de alto voltaje, por lo que los comentarios se salieron de control.

La filmación fue realizada en el medio de la noche, es de una calidad muy precaria, presuntamente en la zona del Parque Aguirre, una zona conocida como “Changolandia”.

Casi siempre sucede que alguna pareja es filmada manteniendo relaciones íntimas en algún lugar. Y esta vez no fue la excepción.

Muchas personas, respecto a algunos comentarios, pusieron en duda que se tratara de un hombre y una mujer como los protagonistas del video. Algunos llegaron a la conclusión que tranquilamente podría tratarse del colectivero con otro hombre. De todas maneras, la mala calidad de las imágenes del video, no dejaron revelar muy bien el misterio.

pareja-micro-santiago-del-estero El sitio nuevodiarioweb.com.ar publicó imágenes de la pareja y su relación íntima.

Pareja fue filmada en una situación íntima y los comentarios se salieron de control

Entre todos los comentarios que recorren las redes sociales sobre este video, algunos llamaron la atención más que otros:

“Yo sabía jugar al fútbol ahí, acabas de arruinar mi infancia”

“Qué lindo es así... Entre apurarse que no te pillen los canas y que no te acaben los mosquitos. ¡Qué belleza!”

“Eh, ¿no podían pagarse un telo? Gente ordinaria”

“Hdp, ¿qué estás grabando con una calculadora?"

“Vamos a hacer la vaquita así compres otro celular”

pareja-santiago-del-estero

pareja-santiago-del-estero1