Brutal golpiza: atacó a palazos a su tío al descubrir que salía con su novia.

Según lo informado por medios locales, el tío del hombre al enterarse de la discusión que se había desatado, enfrentó a su familiar y también le reconoció la relación que mantenía con la mujer.

En ese momento, la pelea se tornó aún más violenta, aunque ya entre los dos familiares. Ya fuera de sí, el agresor tomó un palo que contenía clavos en uno de los extremos y golpeó a su tío con extrema violencia.

El atacante golpeó varias veces a su familiar hasta dejarlo en estado de agonía, ya inconsciente y se retiró de la casa en la que se junto a su pareja.

Ataque golpiza comisaría Un hombre descubrió que su novia le era infiel con su tío y atacó brutalmente a su familiar con un palo hasta dejarlo agonizando. Foto gentileza eldoce.tv

Sin perder tiempo, la joven llamó al teléfono de emergencias, que llegó rápidamente y trasladó a la víctima al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, de la capital sanjuanina.

Los médicos del nosocomio se encontraron con un diagnóstico de heridas gravísimas, ya que el hombre sufrió fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo, y permanece en estado crítico en terapia intensiva.

El agresor, de quien no se conoce su identidad, fue detenido horas después por efectivos de la Comisaría 8 y de acuerdo a lo informado por las autoridades, habría sido aprehendido en flagrancia, aunque se indicó que por la gravedad del hecho, el caso será trasladado a otra área judicial.