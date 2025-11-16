Brutal golpiza: atacó a palazos a su tío al descubrir que salía con su novia
Un hombre descubrió que su novia le era infiel con su tío y atacó brutalmente a su familiar con un palo con clavos en la punta hasta dejarlo agonizando
El grave suceso, que provocó conmoción entre los vecinos, ocurrió en medio de un grave conflicto familiar ocurrido en la madrugada del sábado en una vivienda situada en cercanías de zona de Corrientes y Avellaneda, de la localidad de Cochagual, departamento de Sarmiento, en San Juan.
El conflicto se desató entre las 5 y las 6 de la mañana del sábado, en medio de una violenta discusión entre el agresor y su pareja. Durante el diálogo subido de tono, la mujer admitió que mantenía una relación paralela con el tío del atacante, lo que desató la furia de su pareja.
Según lo informado por medios locales, el tío del hombre al enterarse de la discusión que se había desatado, enfrentó a su familiar y también le reconoció la relación que mantenía con la mujer.
En ese momento, la pelea se tornó aún más violenta, aunque ya entre los dos familiares. Ya fuera de sí, el agresor tomó un palo que contenía clavos en uno de los extremos y golpeó a su tío con extrema violencia.
El atacante golpeó varias veces a su familiar hasta dejarlo en estado de agonía, ya inconsciente y se retiró de la casa en la que se junto a su pareja.
Sin perder tiempo, la joven llamó al teléfono de emergencias, que llegó rápidamente y trasladó a la víctima al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, de la capital sanjuanina.
Los médicos del nosocomio se encontraron con un diagnóstico de heridas gravísimas, ya que el hombre sufrió fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo, y permanece en estado crítico en terapia intensiva.
El agresor, de quien no se conoce su identidad, fue detenido horas después por efectivos de la Comisaría 8 y de acuerdo a lo informado por las autoridades, habría sido aprehendido en flagrancia, aunque se indicó que por la gravedad del hecho, el caso será trasladado a otra área judicial.