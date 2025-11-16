Horror y misterio: una reconocida psiquiatra fue encontrada asesinada en su casa

Crimen mujer muerta Virginia Franco, la mujer encontrada asesinada en su casa, era una reconocida psiquiatra y su muerte provocó una fuerte conmoción. Foto gentileza 0221.com.ar

Más allá de que no se conocieron detalles de la situación en el lugar, trascendió que Franco fue encontrada en medio de una escena “desordenada” y con “mucha sangre” en los distintos ambientes de la casa situada en City Bell.

Además, según informaron fuentes policiales, la casa estaba revuelta, se confirmó que las puertas de la propiedad fueron forzadas por los asesinos, lo que refuerza la hipótesis de un supuesto hecho violento.

Tanto las autoridades judiciales como los investigadores tomaron el caso con “mucha cautela” mientras esperan los resultados de la autopsia y las pericias forenses para determinar las causas exactas de la muerte. “Era una mujer reservada, de trato amable y muy respetada en su ámbito laboral”, señalaron los vecinos al enterarse de lo sucedido.

La reconocida profesional, de extensa trayectoria en la ciudad de La Plata, era muy querida por su labor en instituciones de salud, por lo que su muerte generó un fuerte impacto en la comunidad.

El fiscal a cargo del caso, Alvaro Garganta, de la UFI 11 de La Plata, dispuso la demora del presunto testigo y se trata de la persona que llamó al 911 para denunciar el hallazgo del cuerpo de la mujer.

Además ordenó que se le incaute el teléfono celular al sospechoso, quien tenía la suficiente confianza con la víctima como para manejar sus cuentas bancarias. Por el momento, el caso está caratulado como “averiguación de causales de muerte”.