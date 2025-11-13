Misterio en la NBA: por qué los rivales del Boston Celtics aparecían con manchas negras en sus camisetas

NBA - Calvicie Las camisetas en las NBA aparecían con manchas negras.

Luego los Bolton Celtics enfrentaron a los Washington Wizards y el misterio volvió a repetirse, en esta oportunidad, en la camiseta de Kyshawn George, quien se mostró extrañado por lo sucedido y en pleno juego decidió contarle a sus compañeros. Misma situación se repitió con Ron Holland de los Detroit Pistons.

Embed JAYLEN BROWN FAKE HAIRLINE STRIKES AGAIN pic.twitter.com/eHVICKTcDw — NBACentel (@TheNBACentel) November 6, 2025

Se reveló el misterio de la NBA

Finalmente, como en las películas de misterio que esperan hasta el último acto para revelar al culpable, se descubrió que se trataba de Jaylen Brown y los internautas en las redes sociales comenzaron a sugerir que la NBA debía regularizar este tipo de situaciones, mientras que se le solicitaba que abandonara el spray y asumiera su avanzada calvicie.

Es que el jugador de 29 años decidió camuflar su problemática aplicándose una pintura capilar en aerosol para cubrir las zonas donde presenta falta de cabello con el objetivo que los fanáticos de la NBA puedan ver su cabellera de manera uniforme.

Jaylen Brown El jugador de la NBA se hizo viral en las redes sociales.

Fue ahí cuando el protagonista de esta historia decidió expresarse en la red social X donde manifestó con humor: "La inteligencia artificial se está descontrolando". Pero luego de encarar la viral situación con ese tono, decidió realizar una profunda reflexión.

En una transmisión en Twitch el jugador de Boston se mostró con amigos y explicó que su calvicie puede estar relacionada con la presión mediática y deportiva que sufre desde que llegó al equipo. En la misma conversación se permitió reflexionar sobre el paso del tiempo y la atención que las personas le da a los detalles físicos de los jugadores mientras que dejan detrás el rendimiento deportivo.

Por el momento no reveló qué medida tomará con respecto a la situación.