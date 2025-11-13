Misterio en la NBA: por qué los rivales del Boston Celtics aparecían con manchas negras en sus camisetas

Todo comenzó con un misterio ya que las camisetas de los jugadores comenzaron a quedar manchadas con marcas negras, pero no sabían por qué sucedía esto. Lo llamativo es que solo uno de los dos equipos en canchas sufrían la alteración de sus vestimentas mientras que el otro conjunto mantenía sus casacas impecables.
Misterio en la NBA
El misterio tuvo su primer capítulo cuando los Verdes enfrentaron a los New York Knicks y una mancha negra quedó en el pecho de la camiseta blanca de OG Anunoby. Al publicarse las fotos de los fanáticos de la NBA las redes sociales estallaron dando lugar a un sinfín de especulaciones y teorías místicas sobre qué había sucedido con la casaca del jugador.
Luego los Bolton Celtics enfrentaron a los Washington Wizards y el misterio volvió a repetirse, en esta oportunidad, en la camiseta de Kyshawn George, quien se mostró extrañado por lo sucedido y en pleno juego decidió contarle a sus compañeros. Misma situación se repitió con Ron Holland de los Detroit Pistons.
Finalmente, como en las películas de misterio que esperan hasta el último acto para revelar al culpable, se descubrió que se trataba de Jaylen Brown y los internautas en las redes sociales comenzaron a sugerir que la NBA debía regularizar este tipo de situaciones, mientras que se le solicitaba que abandonara el spray y asumiera su avanzada calvicie.
Es que el jugador de 29 años decidió camuflar su problemática aplicándose una pintura capilar en aerosol para cubrir las zonas donde presenta falta de cabello con el objetivo que los fanáticos de la NBA puedan ver su cabellera de manera uniforme.
Fue ahí cuando el protagonista de esta historia decidió expresarse en la red social X donde manifestó con humor: "La inteligencia artificial se está descontrolando". Pero luego de encarar la viral situación con ese tono, decidió realizar una profunda reflexión.
En una transmisión en Twitch el jugador de Boston se mostró con amigos y explicó que su calvicie puede estar relacionada con la presión mediática y deportiva que sufre desde que llegó al equipo. En la misma conversación se permitió reflexionar sobre el paso del tiempo y la atención que las personas le da a los detalles físicos de los jugadores mientras que dejan detrás el rendimiento deportivo.
Por el momento no reveló qué medida tomará con respecto a la situación.