Victoria Gauna, en la preselección para ir en busca de la clasificación al Mundial de Básquet 2026

Andrea Boquete no estará por motivos personales

La convocatoria mantiene una base del plantel que participó en la AmeriCup 2025 de Santiago de Chile, donde el seleccionado alcanzó el cuarto puesto y accedió a esta instancia clasificatoria. En relación a aquel torneo, la mendocina Andrea Boquete no formará parte del proceso por motivos personales. A su vez, la actual lista conserva íntegramente la estructura del equipo que ganó el Sudamericano 2024, también en Chile.

Al respecto, Martínez explicó: “Vamos a ir con el mismo equipo de Chile, con la baja de Andrea Boquete por motivos personales, que será reemplazada”.

Con la continuidad de Melisa Gretter como capitana, el cuerpo técnico continuará bajo el liderazgo de Gregorio Martínez, para afrontar su sexto año como Head Coach: “Yo estoy muy contento de dirigir este equipo con el que podemos representar el crecimiento del básquet femenino argentino”.

Con 17 jugadoras que se desempeñan actualmente en La Liga Femenina, Martínez remarcó: “Lo que más lamento es no poder entrenar con el equipo. Tanto en el Sudamericano como en la AmeriCup, hicimos procesos de 30 días. Esta vez salimos el 4 de marzo y vamos a tener apenas cuatro entrenamientos porque muchas jugadoras juegan en España el 5 y 6, lo que implica que recién llegarán a Madrid el día 7 a la mañana”.

Argentina en el clasificatorio al Mundial de Básquet 2026

Con un formato de todos contra todos y con cinco partidos por equipo, Argentina hará su debut el 11 de marzo ante Australia, el jueves enfrentará al anfitrión Turquía. Tras una jornada de descanso, se medirá con Canadá, continuará el domingo 15 frente a Hungría y cerrará su participación el martes 17 ante Japón.

basquet 1

El certamen otorgará tres cupos a la Copa del Mundo, excluyendo a Australia ya que se encuentra clasificada por su título en la AsiaCup.

"No somos candidatos , pero llegamos hasta acá y nos van a tener que sacar con los pies para adelante. Yo sé de lo que este grupo es capaz, sé lo que puede luchar. Nosotros siempre nos planteamos lo mismo: cuando termina el último partido, nos miramos a la cara sabiendo que hicimos todo lo que podíamos hacer”.

La preselección nacional