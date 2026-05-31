San Antonio Spurs, otra vez finalista de la NBA: días, horarios y TV de la definición ante New York Knicks

En una noche histórica en el Paycom Center de Oklahoma, San Antonio Spurs derrotó 111 a 103 a Oklahoma City Thunder en el séptimo y definitivo encuentro de las Finales de la Conferencia Oeste y definirá el título de la NBA ante los New York Knicks.
En una noche histórica en el Paycom Center de Oklahoma, San Antonio Spurs derrotó 111 a 103 a Oklahoma City Thunder en el séptimo y definitivo encuentro de las Finales de la Conferencia Oeste y definirá el título de la NBA ante los New York Knicks.
El joven equipo texano cerró una serie cambiante y se metió en la definición por el título donde se medirá desde este miércoles ante los campeones del Este.
La gran figura de la noche volvió a ser el francés de 22 años, Victor Wembanyama, quien firmó una planilla de 22 puntos, 7 rebotes y 3 triples, rendimiento que le valió ser elegido como el MVP de las Finales del Oeste.
A pesar del esfuerzo titánico de Shai Gilgeous-Alexander, quien descolló con 35 puntos y 9 asistencias para el Thunder, los Spurs mostraron una notable madurez colectiva en el último cuarto (parcial de 31-26) sostenidos también por los aportes clave de Julian Champagnie (20 puntos con 6 triples) y el empuje de los jóvenes Stephon Castle y Dylan Harper.
Se viene una reedición de las históricas Finales de 1999, la que consagró a Tim Duncan y habrá que ver si Wemby es capaz de conseguir su primer anillo frente a los Knicks de Jalen Brunson.
La serie final se jugará con el formato 2-2-1-1-1, abriendo en la casa de los Spurs por tener ventaja de localía. Todos los partidos están programados para las 21:30 hora de Argentina y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
(*) De ser necesarios.