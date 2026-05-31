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San Antonio Spurs, otra vez finalista de la NBA: días, horarios y TV de la definición ante New York Knicks

San Antonio Spurs derrotó a Oklahoma City Thunder en el séptimo encuentro de las Finales de la Conferencia Oeste y definirá el título de la NBA ante los New York Knicks.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Wemby lideró a los Spurs.

Wemby lideró a los Spurs.

En una noche histórica en el Paycom Center de Oklahoma, San Antonio Spurs derrotó 111 a 103 a Oklahoma City Thunder en el séptimo y definitivo encuentro de las Finales de la Conferencia Oeste y definirá el título de la NBA ante los New York Knicks.

El joven equipo texano cerró una serie cambiante y se metió en la definición por el título donde se medirá desde este miércoles ante los campeones del Este.

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San Antonio Spurs jugará la final de la NBA ante New York Knicks.

San Antonio Spurs jugará la final de la NBA ante New York Knicks.

La gran figura de la noche volvió a ser el francés de 22 años, Victor Wembanyama, quien firmó una planilla de 22 puntos, 7 rebotes y 3 triples, rendimiento que le valió ser elegido como el MVP de las Finales del Oeste.

A pesar del esfuerzo titánico de Shai Gilgeous-Alexander, quien descolló con 35 puntos y 9 asistencias para el Thunder, los Spurs mostraron una notable madurez colectiva en el último cuarto (parcial de 31-26) sostenidos también por los aportes clave de Julian Champagnie (20 puntos con 6 triples) y el empuje de los jóvenes Stephon Castle y Dylan Harper.

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Se viene una reedición de las históricas Finales de 1999, la que consagró a Tim Duncan y habrá que ver si Wemby es capaz de conseguir su primer anillo frente a los Knicks de Jalen Brunson.

Cronograma de las Finales de la NBA 2026: San Antonio Spurs vs. New York Knicks

La serie final se jugará con el formato 2-2-1-1-1, abriendo en la casa de los Spurs por tener ventaja de localía. Todos los partidos están programados para las 21:30 hora de Argentina y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

  • Juego 1: Miércoles 3 de Junio - 21:30 en San Antonio.
  • Juego 2: Viernes 5 de Junio - 21:30 en San Antonio.
  • Juego 3: Lunes 8 de Junio - 21:30 en Nueva York.
  • Juego 4: Miércoles 10 de Junio - 21:30 en Nueva York.
  • Juego 5 (*): Sábado 13 de Junio - 21:30 en San Antonio.
  • Juego 6 (*): Martes 16 de Junio - 21:30 en Nueva York.
  • Juego 7 (*): Viernes 19 de Junio - 21:30 en San Antonio.

(*) De ser necesarios.

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