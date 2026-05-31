Jordania, uno de los rivales de la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026, sufrió una contundente derrota por 4-1 ante Suiza en un amistoso disputado en Saint Gallen, en un partido que dejó expuestas varias falencias defensivas del conjunto asiático.
Atento, Scaloni: Jordania, rival de la Selección argentina, fue goleado antes del Mundial 2026
Jordania, uno de los rivales de la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026, sufrió una contundente derrota en un amistoso.
El equipo dirigido por Jamal Sellami fue ampliamente superado en el primer tiempo: Breel Embolo abrió el marcador de penal a los 27' tras una acción revisada por el VAR, mientras que Dan Ndoye amplió la ventaja poco después.
En el tiempo añadido, otro penal sancionado tras la intervención de la tecnología permitió que Granit Xhaka estableciera el 3-0 antes del descanso.
Jordania había comenzado con un planteo defensivo y ordenado, pero se desmoronó tras el primer gol. Su principal sostén fue el arquero Yazeed Abu Laila, figura del equipo gracias a 6 atajadas que evitaron una diferencia mayor.
En el complemento, los asiáticos mostraron una mejor versión. Con varios cambios, adelantaron líneas y descontaron a los 52' mediante Odeh Al-Fakhouri.
Sin embargo, nunca lograron comprometer seriamente a Suiza y Christian Fassnacht sentenció el 4-1 definitivo a los 79'.
Lo que viene para Jordania antes del Mundial 2026
Jordania cerrará su preparación para el Mundial 2026 con un amistoso ante Colombia el 7 de junio.
Luego debutará ante Austria el 17, enfrentará a Argelia el 23 y se medirá con Argentina el 27 de junio, en el cierre del Grupo J.