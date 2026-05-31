Atento, Scaloni: Jordania, rival de la Selección argentina, fue goleado antes del Mundial 2026

En el tiempo añadido, otro penal sancionado tras la intervención de la tecnología permitió que Granit Xhaka estableciera el 3-0 antes del descanso.

Jordania había comenzado con un planteo defensivo y ordenado, pero se desmoronó tras el primer gol. Su principal sostén fue el arquero Yazeed Abu Laila, figura del equipo gracias a 6 atajadas que evitaron una diferencia mayor.

En el complemento, los asiáticos mostraron una mejor versión. Con varios cambios, adelantaron líneas y descontaron a los 52' mediante Odeh Al-Fakhouri.

Sin embargo, nunca lograron comprometer seriamente a Suiza y Christian Fassnacht sentenció el 4-1 definitivo a los 79'.

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Lo que viene para Jordania antes del Mundial 2026

Jordania cerrará su preparación para el Mundial 2026 con un amistoso ante Colombia el 7 de junio.

Luego debutará ante Austria el 17, enfrentará a Argelia el 23 y se medirá con Argentina el 27 de junio, en el cierre del Grupo J.