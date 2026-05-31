La Selección argentina ya está en Kansas e inició la cuenta regresiva hacia el debut en el Mundial 2026

Kansas City será la ciudad que funcionará como base operativa del conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante la fase inicial del certamen. Allí, la selección argentina disputará su primer compromiso del Grupo J frente a Argelia el 16 de junio, antes de viajar a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania en los otros encuentros de la zona.

El vuelo trasladó a 18 futbolistas del plantel que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022, con una nómina que combina a referentes históricos con jóvenes que vivirán su primera experiencia mundialista.

Los primeros jugadores de la Selección argentina en llegar a Kansas

Defensores: Nicolás Otamendi, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Valentín Barco.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Nico Paz.

Delanteros: Julián Álvarez, Nicolás González, Giuliano Simeone, José Manuel López y el juvenil Nico Paz.

lopez 1 El Flaco López en el arribo a la concentración en Kansas.

Los 8 futbolistas restantes para completar la lista oficial de 26 convocados se incorporarán de manera directa en la concentración de Kansas durante las próximas horas, debido a razones de proximidad geográfica desde sus respectivos lugares de residencia o ligas de origen.

Desde Estados Unidos (MLS): Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Desde Inglaterra (Premier League) y otros puntos de Europa: Emiliano “Dibu” Martínez, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Juan Musso y Facundo Medina.

seleccion 1 La Selección en pleno vuelo a Estados Unidos.

También viajaron sparrings juveniles, como parte de la estructura habitual de trabajo para los entrenamientos y el día a día en la concentración de Kansas: Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Simón Escobar (Vélez Sarsfield).

Así como los Reservas de Emergencia, pertenecientes a la categoría mayor que actúan como opciones de reserva inmediata: Agustín Giay (Palmeiras, Brasil) y Nicolás Capaldo (Hamburgo SV, Alemania).

La delegación también estuvo compuesta por el cuerpo técnico que encabeza Scaloni, acompañado por sus ayudantes de campo Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, junto al entrenador de arqueros Martín Tocalli, el preparador físico Luis Martín y el analista de video Matías Manna, en un grupo de trabajo que se mantiene desde el ciclo que llevó a la Argentina a conquistar múltiples títulos en los últimos años.