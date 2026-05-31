La Selección argentina ya está en Kansas e inició la cuenta regresiva hacia el debut en el Mundial 2026

La mayor parte del plantel de la Selección argentina arribó este domingo a Kansas City en un vuelo de Aerolíneas Argentinas e inició la cuenta regresiva hacia el debut ante Argelia en el Mundial 2026.
La mayor parte del plantel de la Selección argentina arribó a Kansas City en un vuelo de Aerolíneas Argentinas e inició la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026.
La mayor parte del plantel de la Selección argentina arribó este domingo a Kansas City en un vuelo de Aerolíneas Argentinas e inició la cuenta regresiva hacia el debut ante Argelia en el Mundial 2026.
18 de los integrantes del plantel y el cuerpo técnico llegaron a destino en el Airbus A330 matrícula LV-KAN, denominado “El Avión Más Argentino del Mundo”, especialmente intervenido con motivos por la participación en la Copa del elenco nacional, bajo el número de vuelo AR1978.
Kansas City será la ciudad que funcionará como base operativa del conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante la fase inicial del certamen. Allí, la selección argentina disputará su primer compromiso del Grupo J frente a Argelia el 16 de junio, antes de viajar a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania en los otros encuentros de la zona.
El vuelo trasladó a 18 futbolistas del plantel que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022, con una nómina que combina a referentes históricos con jóvenes que vivirán su primera experiencia mundialista.
Los 8 futbolistas restantes para completar la lista oficial de 26 convocados se incorporarán de manera directa en la concentración de Kansas durante las próximas horas, debido a razones de proximidad geográfica desde sus respectivos lugares de residencia o ligas de origen.
También viajaron sparrings juveniles, como parte de la estructura habitual de trabajo para los entrenamientos y el día a día en la concentración de Kansas: Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Simón Escobar (Vélez Sarsfield).
Así como los Reservas de Emergencia, pertenecientes a la categoría mayor que actúan como opciones de reserva inmediata: Agustín Giay (Palmeiras, Brasil) y Nicolás Capaldo (Hamburgo SV, Alemania).
La delegación también estuvo compuesta por el cuerpo técnico que encabeza Scaloni, acompañado por sus ayudantes de campo Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, junto al entrenador de arqueros Martín Tocalli, el preparador físico Luis Martín y el analista de video Matías Manna, en un grupo de trabajo que se mantiene desde el ciclo que llevó a la Argentina a conquistar múltiples títulos en los últimos años.