Los monoplazas serán más lentos en el GP de Mónaco: días, horarios y TV

El mapa de motor 'Rev 1' y los cambios en la potencia eléctrica en el GP de Mónaco

De acuerdo a lo reportado por el medio especializado The Race, la FIA obligará a todos los equipos de la parrilla a utilizar un mapa de motor específico para esta carrera, el cual fue denominado técnicamente como 'Rev 1'. Esta configuración altera la entrega de potencia eléctrica proveniente del sistema MGU-K, marcando un claro contraste con el funcionamiento habitual que los vehículos emplean en una carrera normal en el resto de los trazados.

En el modo normal utilizado en otras pistas la potencia eléctrica del auto comienza a limitarse recién cuando el vehículo alcanza los 290 km/h. Bajo el nuevo modo obligatorio 'Rev 1', la entrega de energía eléctrica empezará a disminuir muchísimo antes, específicamente al tocar los 200 km/h, y se cortará por completo una vez que el monoplaza llegue a una velocidad de 300 km/h.

Esta limitación responde a que los autos tendrán la batería cargada durante toda la vuelta, a raíz de las rectas cortas e importantes puntos de frenada que posee el circuito de Mónaco, algo opuesto a lo visto hasta ahora en la temporada. Tener la batería siempre llena significa que los pilotos dispondrían de mucha potencia para acelerar en rectas que son extremadamente cortas, como la zona frente a los boxes y el sector del túnel.

Circuito GP de Mónaco El circuito del GP de Mónaco.

Días, horarios y TV del Gran Premio de Mónaco

Viernes 5 de junio: Práctica libre 1: 8:30. Práctica libre 2: 12.

Sábado 6 de junio: Práctica libre 3: 7:30. Clasificación: 11.

Domingo 7 de junio: Carrera: 10.



La competencia se podrá ver en Disney+ Premium y en FOX Sports.