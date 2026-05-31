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Los monoplazas serán más lentos en el GP de Mónaco: días, horarios y TV

La Fórmula 1 implementó una reglamentación para el Gran Premio de Mónaco que busca la seguridad de los pilotos en un circuito callejero

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El GP de Mónaco comenzará el viernes 5 de junio.

El GP de Mónaco comenzará el viernes 5 de junio.

La temporada de la Fórmula 1 se prepara para vivir una de sus citas más tradicionales y complejas en el Gran Premio de Mónaco. La edición de este año llegará con una importante novedad reglamentaria tras confirmarse que la FIA intervendrá de manera directa en el rendimiento de los autos.

El organismo limitará artificialmente la velocidad máxima que podrán alcanzar los competidores a lo largo del trazado urbano. Esta drástica modificación en las reglas de juego busca mitigar los riesgos inherentes a las particulares características del circuito de Montecarlo.

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Franco Colapinto correr&aacute; en el GP de M&oacute;naco.

Franco Colapinto correrá en el GP de Mónaco.

El mapa de motor 'Rev 1' y los cambios en la potencia eléctrica en el GP de Mónaco

De acuerdo a lo reportado por el medio especializado The Race, la FIA obligará a todos los equipos de la parrilla a utilizar un mapa de motor específico para esta carrera, el cual fue denominado técnicamente como 'Rev 1'. Esta configuración altera la entrega de potencia eléctrica proveniente del sistema MGU-K, marcando un claro contraste con el funcionamiento habitual que los vehículos emplean en una carrera normal en el resto de los trazados.

En el modo normal utilizado en otras pistas la potencia eléctrica del auto comienza a limitarse recién cuando el vehículo alcanza los 290 km/h. Bajo el nuevo modo obligatorio 'Rev 1', la entrega de energía eléctrica empezará a disminuir muchísimo antes, específicamente al tocar los 200 km/h, y se cortará por completo una vez que el monoplaza llegue a una velocidad de 300 km/h.

Esta limitación responde a que los autos tendrán la batería cargada durante toda la vuelta, a raíz de las rectas cortas e importantes puntos de frenada que posee el circuito de Mónaco, algo opuesto a lo visto hasta ahora en la temporada. Tener la batería siempre llena significa que los pilotos dispondrían de mucha potencia para acelerar en rectas que son extremadamente cortas, como la zona frente a los boxes y el sector del túnel.

Circuito GP de Mónaco
El circuito del GP de M&oacute;naco.

El circuito del GP de Mónaco.

Días, horarios y TV del Gran Premio de Mónaco

  • Viernes 5 de junio:
    • Práctica libre 1: 8:30.
    • Práctica libre 2: 12.
  • Sábado 6 de junio:
    • Práctica libre 3: 7:30.
    • Clasificación: 11.
  • Domingo 7 de junio:
    • Carrera: 10.

La competencia se podrá ver en Disney+ Premium y en FOX Sports.

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