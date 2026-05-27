Gran expectativa por los nuevos monoplazas de Colapinto y Gasly tras el histórico acuerdo con Gucci

Los colores del monoplaza de Franco Colapinto cambiará tras el acuerdo con Gucci

La empresa italiana dio a conocer un nuevo logo en el que une la famosa "G" de la compañía con la de su flamante socio, revelando un revolucionario concepto que utiliza los colores negro y dorado para definir a Gucci Racing.

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The House enters Formula One, becoming title partner of the Alpine Formula One Team from 2027, and introduces Gucci Racing—a new business and experiential platform at the intersection of luxury and sport.

#GucciRacing @AlpineF1Team pic.twitter.com/shiEomnepl — gucci (@gucci) May 27, 2026

El arreglo contempla que sus colores dominen el esquema de pintura, los colores, logotipos y gráficos distintivos aplicados a las carrocerías de Alpine en 2027. La marca de lujo buscará ser protagonista y tener "todo el espacio posible" en el coche, aunque desde la escudería francesa quieren asegurarse que en algunas partes domine el branding azul.

Eso si, los fanáticos le pueden decir "adiós" al rosado.

Gran expectativa por los nuevos monoplazas de Colapinto y Gasly

Los fanáticos de la Fórmula 1 no perdieron tiempo y comenzaron a pensar en diferentes posibilidades de colores combinados de cara a la temporada 2027 y teniendo en cuenta los colores que presenta Gucci una de las opciones picó en punta.

Gucci Racing Alpine Formula One Team El monoplaza de Gasly, compañero de Colapinto, según uno de los modelos.

Otra de las versiones preponderó el blanco sobre el negro, con detalles verdes, rojos y dorados.

Gucci Racing Alpine Formula One Team Los monoplazas que podrían utilizar Colapinto y Gasly se caracterizan por la elegancia.

En otra alternativa, el negro es el color principal mientras que el dorado le quita lugar al verde y rojo.

Gucci Racing Alpine Formula One Team ¿Colapinto vestirá de negro y dorado?

En el caso que Alpine decida mantener el color azul característico, una de las opciones bien podría ser la realizada por otro usuario de la red social X (ex Twitter).

Gucci Racing Alpine Formula One Team Los usuarios de las redes sociales crearon diferentes monoplazas para Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Los modelos son una incógnita y todo parece indicar que serán revelados a los fanáticos recién en febrero de 2027 en un evento sin precedentes que promete unir la competencia de la Fórmula 1 con la elegancia, glamour y delicadeza de Gucci.