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Celebraciones en Alpine

Franco Colapinto celebró con una particular dedicatoria a los argentinos y a Lionel Messi

Franco Colapinto tuvo una jornada histórica en el GP de Canadá con su mejor resultado y al llegar a la meta le agradeció a

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto está feliz con su presente en la F1.

Franco Colapinto está feliz con su presente en la F1.

Franco Colapinto logró lo que hace un año atrás era totalmente impensado: quedar entre los primeros puestos de la Fórmula 1 y dar pelea con un monoplaza de Alpine que supo adaptarse rápidamente al nuevo reglamento. Tras conseguir su mejor posición en la Máxima habló con los medios de comunicación y se mostró feliz por el resultado alcanzado.

El Gran Premio de Canadá fue ideal para que el piloto vuelva a estar en el primer pelotón sumando ocho puntos más para la escudería francesa; de esta manera, alcanzó los 15 puntos.

Franco Colapinto - Clasificación de Alpine
Franco Colapinto y Pierre Casly sumaron puntos para Alpine.

Franco Colapinto y Pierre Casly sumaron puntos para Alpine.

Qué dijo Franco Colapinto luego de quedar sexto en el GP de Canadá

El piloto nacido en Pilar le agradeció a los hinchas que lo acompañan día a día apoyándolo en la F1: "Estoy feliz de haberle dado este resultado a los argentinos. Después de conocer a Leo Messi ha sido todo muy positivo para mí".

"Estamos maximizando nuestras opciones como equipo, y eso me ha hecho muy feliz", manifestó el piloto que consiguió salir sexto mientras que Pierre Gasly llegó en la octava posición.

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En un momento hubo preocupación ya que tocó la pared y las consecuencias podrían haber sido graves, algo que finalmente no sucedió: "Cuando salí de boxes y le pegué a la pared, pisé un poco de agua y me fui. Le pegué a la pared fuerte con la parte izquierda".

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"Fue una carrera larga, creo que son muchas vueltas, un poco solitaria, pero igualmente me llevo puntos, doble punto para el equipo otra vez, sexto y octavo es muy bueno", continuó analizando el argentino.

Franco Colapinto - GP de Canadá
Franco Colapinto logró un resultado histórico y en Alpine todo es celebración.

Franco Colapinto logró un resultado histórico y en Alpine todo es celebración.

Flavio Briatore felicitó a Franco Colapinto

Briatore se expresó en las redes sociales luego de obtener 12 puntos para Alpine y publicó un video donde saluda a los mecánicos en boxes: "¡¡¡Gran trabajo en equipo hoy, bien hecho a todos!!!".

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Además, expresó: "Franco Colapinto ha hecho un gran trabajo". Y a modo de chiste manifestó: "Quizá deba ir todas las semanas a Buenos Aires para hacer exhibiciones".

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