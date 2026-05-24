Franco Colapinto celebró con una particular dedicatoria a los argentinos y a Lionel Messi

Qué dijo Franco Colapinto luego de quedar sexto en el GP de Canadá

El piloto nacido en Pilar le agradeció a los hinchas que lo acompañan día a día apoyándolo en la F1: "Estoy feliz de haberle dado este resultado a los argentinos. Después de conocer a Leo Messi ha sido todo muy positivo para mí".

"Estamos maximizando nuestras opciones como equipo, y eso me ha hecho muy feliz", manifestó el piloto que consiguió salir sexto mientras que Pierre Gasly llegó en la octava posición.

Embed Colapinto almost ended his race at the pit exit

But he still managed to finish in P6, his best result ever in Formula 1pic.twitter.com/e2Bu9eIbqV — Holiness (@F1BigData) May 24, 2026

En un momento hubo preocupación ya que tocó la pared y las consecuencias podrían haber sido graves, algo que finalmente no sucedió: "Cuando salí de boxes y le pegué a la pared, pisé un poco de agua y me fui. Le pegué a la pared fuerte con la parte izquierda".

Embed "LE PEGUÉ A LA PARED FUERTE CON LA PARTE IZQUIERDA"



Franco Colapinto dio detalles del #CanadianGP, donde firmó su mejor actuación en #F1 siendo 6°



#CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Tnt4iZP3hH — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

"Fue una carrera larga, creo que son muchas vueltas, un poco solitaria, pero igualmente me llevo puntos, doble punto para el equipo otra vez, sexto y octavo es muy bueno", continuó analizando el argentino.

Franco Colapinto - GP de Canadá Franco Colapinto logró un resultado histórico y en Alpine todo es celebración.

Flavio Briatore felicitó a Franco Colapinto

Briatore se expresó en las redes sociales luego de obtener 12 puntos para Alpine y publicó un video donde saluda a los mecánicos en boxes: "¡¡¡Gran trabajo en equipo hoy, bien hecho a todos!!!".

Embed Briatore, sobre el gran momento de forma de Colapinto



"Quizá tenga que ir todas las semanas a Buenos Aires"#CanadaDAZNF1 pic.twitter.com/7lyqcUJPmq — DAZN España (@DAZN_ES) May 24, 2026

Además, expresó: "Franco Colapinto ha hecho un gran trabajo". Y a modo de chiste manifestó: "Quizá deba ir todas las semanas a Buenos Aires para hacer exhibiciones".