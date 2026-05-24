Asesino serial de gatitos: acusan a un cocinero de 27 años de haber matado a 16 animales

Lo denunciaron luego de juntar algunas piezas sueltas a través de posteos en redes y ahora la Justicia porteña lo investiga por maltrato animal y por lesiones leves, amenazas y coacción de un menor.

Todo comenzó en Nuestra Señora de las Victorias, una iglesia ubicada en Paraguay al 1200. En ese lugar, Adriel se ganó la confianza de una mujer.

Tras un año de vínculo, en plan de salida nocturna, ella le pidió que cuidara a su hijo de 10 años. Según los testimonios, fue una noche de terror para el nene y para “Charly”, el felino de 9 meses que vivía en el departamento. Ocurrió el 16 de enero pasado.

“Adriel torturó al gato: lo metió en bolsas cerradas, lo golpeó y lo aplastó con la puerta del balcón. Cuando el menor intentó intervenir en auxilio del gato, Adriel lo pellizcó fuertemente y lo amenazó diciéndole que si intervenía de nuevo, lo iba a volver a pellizcar. Charly falleció horas después con un cuadro de grave hipoxia compatible con asfixia", contó a Infobae Alexis Marrocco, el abogado que lidera la acusación contra el cocinero.

El segundo caso del que se tiene registro llegó pocos días después, el 24 de enero. “Me contactó para adoptar un gato negro, aunque se quedó con ‘Rubio’. Hicimos una videollamada y el perfil era 10 puntos; dijo que era amante de los animales y que tenía experiencia con gatos. Había comprado una transportadora rosa y juguetes; me pareció maravilloso el detalle. Pactamos la entrega y le dejé a ‘Rubio’. A la noche le pedí una foto para ver cómo estaba y lo que vi, no me gustó nada. Por el contrario, me inquietó”.

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El relato es de la rescatista Elisabeth Soriano, quien intuyó, a través de la imagen, que había algo que no encajaba. “‘Rubio’ tenía dos meses y lo había puesto en el piso, al lado de una casilla de cartón. Le dije que no me parecía, todavía era un bebé, no podía estar en esas condiciones. Me respondió que lo hacía para que se acostumbre al olor de la casa”, contó. Soriano cerró la conversación pensando que al día siguiente le reclamaría otra foto.

Sin embargo, Adriel la contactó antes. “Pasadas las 10 de la mañana del domingo, me manda un mensaje largo escrito y me dice que Rubio había fallecido en una veterinaria por un supuesto síndrome que le da a los gatos. Era imposible, porque se había ido en buenas condiciones de acá, con atención veterinaria. No me atendía las llamadas, todo lo hacía por audio o mensaje escrito; le insistí tanto que me dio el nombre de la veterinaria a la que, supuestamente, lo había llevado. Le pregunté con qué nombre lo había anotado y me dijo: ‘Charly’”. Claro que, en ese momento, Soriano desconocía la existencia del caso previo.

La rescatista se comunicó con Marrocco para hacer la denuncia e hizo publicaciones en redes en las que advertía que el joven era peligroso. Aunque no mencionó la muerte. “No tenía pruebas”, explicó.

El 25 de febrero, llegaron noticias: “Eli, hay otra víctima de este hijo de puta”. El mensaje era de Gabriela, otra rescatista. “Era tarde, me fui para el departamento de Adriel; cuando llegué, Gabriela ya había entrado, no pude impedirlo y ella terminó detenida”.

La mujer buscaba desesperadamente respuestas sobre la muerte de “Salvadora”, a quien le había entregado una hora antes con vida, junto a sus cinco bebés lactantes. Adriel le envió una foto de la gata rígida en el suelo. En esa oportunidad, también falleció uno de sus gatitos; los otros cuatro fueron rescatados, pero murieron más tarde.

“Se realizó necropsia de la madre y el bebé que falleció en dicho domicilio. Ambas necropsias muestran signos pulmonares”, remarcó Marrocco.

Tras averiguaciones en red, los rescatistas involucran a Adriel C.O. en otros tres casos. “Aproximadamente el 15 de febrero, le fue entregada una gata de color blanco que estaba preñada. Se cree que la golpeó y que eso produjo un parto fuera de término, ya que nacieron cuatro bebés prematuros, los cuales fallecieron todos. La gata salió de ese domicilio con un presunto traumatismo”, señaló el abogado.

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Por otro lado, “el 23 de febrero le fueron entregados dos gatos atigrados de dos meses de edad. Ambos gatos desaparecieron. Se presume que los asesinó“, indicó.

Por último, “se investiga también la muerte de un gato bebé lactante ocurrida en circunstancias extrañas durante la primera quincena de febrero”, detalló.

Ley de protección contra el maltrato animal

En Argentina, la protección frente al maltrato y la crueldad animal está regida principalmente por la Ley Nacional 14.346. Esta legislación pionera declara a los animales víctimas de delitos y penaliza tanto el maltrato físico y psicológico como la crueldad intencional.

Actos de Maltrato: No alimentar adecuadamente a los animales, suministrarles drogas sin fines terapéuticos, hacerlos trabajar en exceso o sin descanso, y obligarlos a tirar cargas excesivas.

No alimentar adecuadamente a los animales, suministrarles drogas sin fines terapéuticos, hacerlos trabajar en exceso o sin descanso, y obligarlos a tirar cargas excesivas. Actos de Crueldad: Torturar, mutilar, realizar experimentos, mantenerlos en condiciones antihigiénicas que afecten su salud y organizar riñas o espectáculos públicos con animales.

Torturar, mutilar, realizar experimentos, mantenerlos en condiciones antihigiénicas que afecten su salud y organizar riñas o espectáculos públicos con animales. Penas: Establece penas de prisión de 15 días a 1 año para quien cometa estos actos.

Establece penas de prisión de para quien cometa estos actos. Alcance: Aplica a todos los animales no humanos.

Fuente: infobae.com