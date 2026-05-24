La plataforma de series y películas de Netflix tiene una producción nominada a los Premios Emmy que tiene una historia dramática que ha eclipsado al mundo. Se trata de Nonnas, un filme protagonizado por Vince Vaughn, Susan Sarandon y Linda Cardellini.
Netflix: la película que conquista al mundo con su dulzura y su historia casi terapéutica
La aclamada producción de Netflix que se destaca por una narrativa que honra las tradiciones familiares.
La historia sigue a un hombre en duelo que encuentra la receta para sanar cuando abre un restaurante y contrata como chefs a cuatro abuelas italianas. La película Nonnas, estrenada en Netflix en 2025, tiene las mejores reseñas por parte de la prensa especializada.
Nonnas es una película dirigida por Stephen Chbosky que centra su trama en Joe Scaravella, un hombre que le rindió homenaje a su madre muerta. Con una duración de 1 hora y 54 minutos, recibió halagos por parte de la crítica.
Para Collider, "su talentoso reparto y su tierno corazón hacen que la película sea especialmente atractiva, y las madres de familia quedarán encantadas con ella".
John Serba, de Decider, afirmó que "me conquistó por su dulzura, y debería gustar al público adulto que quiera ver trabajar a estos actores y disfrutar de un drama suave y casi realista con algunas bromas".
Netflix: de qué trata la película Nonnas
La película Nonnas relata la historia de Joe Scaravella, interpretado por Vince Vaughn, un hombre que, tras el fallecimiento de su madre, encuentra la receta para sanar su dolor, abriendo un restaurante italiano, cuyas cocineras, son un grupo de abuelas de la zona.
Luego de perder a su madre, Joe pondrá todo en juego para honrarla, abriendo un restaurante italiano donde abuelas de verdad toman el mando de la cocina.
Nonnas cuenta la emotiva y real historia de Joe Scaravella, un hombre que, tras perder a su madre y sentirse atrapado en un trabajo sin rumbo, decide dar un giro radical a su vida. Impulsado por los recuerdos de su infancia y el amor por la cocina casera, abre Enoteca Maria, un restaurante muy especial donde las chefs no son profesionales... sino abuelas de distintas culturas.
Reparto de Nonnas, película de Netflix
- Vince Vaughn como Joe Scaravella
- Susan Sarandon como Gia
- Lorraine Bracco como Roberta
- Talia Shire como Teresa
- Brenda Vaccaro como Antonella
- Linda Cardellini como Olivia
- Joe Manganiello como Bruno
Dónde ver la película Nonnas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Nonnas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Nonnas se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la película Nonnas se puede ver en Netflix.