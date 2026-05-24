Netflix: la película que conquista al mundo con su dulzura y su historia casi terapéutica

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Para Collider, "su talentoso reparto y su tierno corazón hacen que la película sea especialmente atractiva, y las madres de familia quedarán encantadas con ella".

John Serba, de Decider, afirmó que "me conquistó por su dulzura, y debería gustar al público adulto que quiera ver trabajar a estos actores y disfrutar de un drama suave y casi realista con algunas bromas".

Netflix: de qué trata la película Nonnas

La película Nonnas relata la historia de Joe Scaravella, interpretado por Vince Vaughn, un hombre que, tras el fallecimiento de su madre, encuentra la receta para sanar su dolor, abriendo un restaurante italiano, cuyas cocineras, son un grupo de abuelas de la zona.

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Luego de perder a su madre, Joe pondrá todo en juego para honrarla, abriendo un restaurante italiano donde abuelas de verdad toman el mando de la cocina.

Nonnas cuenta la emotiva y real historia de Joe Scaravella, un hombre que, tras perder a su madre y sentirse atrapado en un trabajo sin rumbo, decide dar un giro radical a su vida. Impulsado por los recuerdos de su infancia y el amor por la cocina casera, abre Enoteca Maria, un restaurante muy especial donde las chefs no son profesionales... sino abuelas de distintas culturas.

Embed - Nonnas - Tráiler Oficial Español Latino (2025) Vince Vaughn, Susan Sarandon

Reparto de Nonnas, película de Netflix

Vince Vaughn como Joe Scaravella

Susan Sarandon como Gia

Lorraine Bracco como Roberta

Talia Shire como Teresa

Brenda Vaccaro como Antonella

Linda Cardellini como Olivia

Joe Manganiello como Bruno

Dónde ver la película Nonnas, según la zona geográfica