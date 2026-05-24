Todo lo que ganó Belgrano por vencer a River y consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026

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Ante River, el mismo rival frente al que consiguió el glorioso ascenso del 2011, y con el Ruso Ricardo Zielinski otra vez como DT, Belgrano ganó su primera corona oficial en el fútbol argentino, algo que solo 30 equipos lograron en la historia, con la particularidad de que es el primero de esa lista que no es directamente afiliado a la AFA.

Embed "SON LOGROS TOTALMENTE DIFERENTES." El Ruso Zielinski habló sobre sus dos triunfos históricos ante River: la Promoción en 2011 y el #TorneoApertura en 2026.



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"Les dedicamos este título a los hinchas, a los que vinieron, a los que no pudieron estar, ellos se lo merecen por todo el apoyo que permanentemente nos dan" (Ricardo Zielinski). "Les dedicamos este título a los hinchas, a los que vinieron, a los que no pudieron estar, ellos se lo merecen por todo el apoyo que permanentemente nos dan" (Ricardo Zielinski).

Todos los títulos logrados por equipos del interior del país *

Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)

Newell’s: 9 títulos (9 locales)

Talleres: 2 títulos (1 local, 1 internacional)

Central Córdoba: 1 título (local)

Patronato: 1 título (local)

Colón: 1 título (local)

San Martín de Tucumán: 1 título (local)

Central Córdoba: 1 título (local)

Tiro Federal: 1 título (local)

Atlético Tucumán: 1 título (local)

Independiente Rivadavia: 1 título (local)

Belgrano: 1 título (local)

* Los únicos equipos que habían ganado títulos de liga son Rosario Central y Newell's.