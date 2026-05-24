Todo lo que ganó Belgrano por vencer a River y consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026

Además de haber puesto su nombre entre los campeones oficiales del fútbol argentino de toda la historia, Belgrano obtuvo más que un trofeo sino que ganó el derecho a jugar por otros títulos.
Además de los 500.000 dólares entregados por la AFA, el Celeste jugará por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América en 2027 y disputará en diciembre el Trofeo de Campeones frente al campeón del Torneo Clausura. Si ganara el Trofeo de Campeones accedería a disputar otras dos finales: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.
En el día que el Potro Rodrigo, uno de sus hinchas más célebres, hubiera cumplido 53 años, el Pirata cordobés tuvo su fiesta máxima ya que no solo se consagró campeón sino que lo hizo en su provincia y ante miles de sus hinchas.
Ante River, el mismo rival frente al que consiguió el glorioso ascenso del 2011, y con el Ruso Ricardo Zielinski otra vez como DT, Belgrano ganó su primera corona oficial en el fútbol argentino, algo que solo 30 equipos lograron en la historia, con la particularidad de que es el primero de esa lista que no es directamente afiliado a la AFA.
Todos los títulos logrados por equipos del interior del país *
- Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)
- Newell’s: 9 títulos (9 locales)
- Talleres: 2 títulos (1 local, 1 internacional)
- Central Córdoba: 1 título (local)
- Patronato: 1 título (local)
- Colón: 1 título (local)
- San Martín de Tucumán: 1 título (local)
- Central Córdoba: 1 título (local)
- Tiro Federal: 1 título (local)
- Atlético Tucumán: 1 título (local)
- Independiente Rivadavia: 1 título (local)
- Belgrano: 1 título (local)
* Los únicos equipos que habían ganado títulos de liga son Rosario Central y Newell's.