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Torneo Apertura

¡Fiesta en Córdoba! Belgrano se metió en el historial de campeones del fútbol argentino

Belgrano le ganó agónicamente a River, en Córdoba, y se consagró campeón del Torneo Apertura, ocupando por primera vez en su historia lo más alto del fútbol argentino.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Uvita y el Mudo, símbolos del campeón.

Uvita y el Mudo, símbolos del campeón.

Belgrano le ganó agónicamente a River, en Córdoba, y se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, ocupando por primera vez en su historia lo más alto del fútbol argentino.

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Millonario empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 17' pero Leonardo Morales lo empató a los 26 minutos.

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Belgrano ya es parte del historial de campeones del fútbol argentino.

Belgrano ya es parte del historial de campeones del fútbol argentino.

En el complemento, Tomás Galván le dio la ventaja a River a los 14' pero, a los 40' y 43', el delantero Nicolás Fernández empató y dio vuelta el partido.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga que sale de la provincia de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.

Embed - BELGRANO SE LO DIO VUELTA A RIVER Y GANÓ SU PRIMER TÍTULO OFICIAL | River 2-3 Belgrano | RESUMEN

Con 121 años de historia, Belgrano gritó campeón por primera vez en su historia en Primera División y es el 30mo. campeón distinto en una competencia de Liga de Primera División del Fútbol Argentino.

Los campeones del fútbol argentino en los últimos 20 años

2006

  • Clausura: Boca
  • Apertura: Estudiantes

2007

  • Clausura: San Lorenzo
  • Apertura: Lanús

2008

  • Clausura: River
  • Apertura: Boca

2009

  • Clausura: Vélez
  • Apertura: Bánfield

2010

  • Clausura: Argentinos Juniors
  • Apertura: Estudiantes

2011

  • Clausura: Vélez
  • Apertura: Boca

2012

  • Clausura: Arsenal
  • Torneo Inicial: Vélez

2013

  • Torneo Final: Newell's
  • Campeón de Primera 2012/13: Vélez
  • Torneo Inicial: San Lorenzo

2014

  • Torneo Final: River
  • Torneo Inicial: Racing

2015

  • Primera División: Boca

2016

  • Primera División: Lanús

2017

  • Primera División 2016/17: Boca

2018

  • Superliga: Boca

2019

  • Superliga: Racing

2020

  • Superliga: Boca
  • Copa Diego Maradona: Boca

2021

  • Torneo de la Liga Profesional: River
  • Copa de la Liga: Colón

2022

  • Torneo de la Liga Profesional: Boca
  • Copa de la Liga: Boca

2023

  • Torneo de la Liga Profesional: River
  • Copa de la Liga: Rosario Central

2024

  • Torneo de la Liga Profesional: Vélez
  • Copa de la Liga: Estudiantes

2025

  • Torneo Apertura: Platense
  • Campeón de Liga (Tabla Anual): Rosario Central
  • Torneo Clausura: Estudiantes

2026

  • Torneo Apertura: Belgrano de Córdoba

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