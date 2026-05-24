¡Fiesta en Córdoba! Belgrano se metió en el historial de campeones del fútbol argentino

En el complemento, Tomás Galván le dio la ventaja a River a los 14' pero, a los 40' y 43', el delantero Nicolás Fernández empató y dio vuelta el partido.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga que sale de la provincia de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.

Embed - BELGRANO SE LO DIO VUELTA A RIVER Y GANÓ SU PRIMER TÍTULO OFICIAL | River 2-3 Belgrano | RESUMEN

Con 121 años de historia, Belgrano gritó campeón por primera vez en su historia en Primera División y es el 30mo. campeón distinto en una competencia de Liga de Primera División del Fútbol Argentino.

Los campeones del fútbol argentino en los últimos 20 años

2006

Clausura: Boca

Apertura: Estudiantes

2007

Clausura: San Lorenzo

Apertura: Lanús

2008

Clausura: River

Apertura: Boca

2009

Clausura: Vélez

Apertura: Bánfield

2010

Clausura: Argentinos Juniors

Apertura: Estudiantes

2011

Clausura: Vélez

Apertura: Boca

2012

Clausura: Arsenal

Torneo Inicial: Vélez

2013

Torneo Final: Newell's

Campeón de Primera 2012/13: Vélez

Torneo Inicial: San Lorenzo

2014

Torneo Final: River

Torneo Inicial: Racing

2015

Primera División: Boca

2016

Primera División: Lanús

2017

Primera División 2016/17: Boca

2018

Superliga: Boca

2019

Superliga: Racing

2020

Superliga: Boca

Copa Diego Maradona: Boca

2021

Torneo de la Liga Profesional: River

Copa de la Liga: Colón

2022

Torneo de la Liga Profesional: Boca

Copa de la Liga: Boca

2023

Torneo de la Liga Profesional: River

Copa de la Liga: Rosario Central

2024

Torneo de la Liga Profesional: Vélez

Copa de la Liga: Estudiantes

2025

Torneo Apertura: Platense

Campeón de Liga (Tabla Anual): Rosario Central

Torneo Clausura: Estudiantes

2026