¡Fiesta en Córdoba! Belgrano se metió en el historial de campeones del fútbol argentino

Belgrano le ganó agónicamente a River, en Córdoba, y se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, ocupando por primera vez en su historia lo más alto del fútbol argentino.
Belgrano le ganó agónicamente a River, en Córdoba, y se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, ocupando por primera vez en su historia lo más alto del fútbol argentino.
En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Millonario empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 17' pero Leonardo Morales lo empató a los 26 minutos.
En el complemento, Tomás Galván le dio la ventaja a River a los 14' pero, a los 40' y 43', el delantero Nicolás Fernández empató y dio vuelta el partido.
Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga que sale de la provincia de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.
Con 121 años de historia, Belgrano gritó campeón por primera vez en su historia en Primera División y es el 30mo. campeón distinto en una competencia de Liga de Primera División del Fútbol Argentino.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026