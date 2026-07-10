Alexander Zverev ganó mucho más que el pasaje a la final de Wimbledon 2026

En una victoria que demoró dos horas y 15 minutos de juego, Zverev consiguió algo más que solo el boleto a la final del prestigioso certamen londinense que se lleva a cabo en el All England Lawn Tennis.

Zverev y un circunstancia especial en Wimbledon

Alexander Zverev no solo obtuvo el pasaje a la final del tercer Grand Slam del año sino que se metió por primera vez en la instancia definitoria del legendario torneo sobre césped (nunca había pasado los cuartos de final). Luego de ganar su primer torneo Major en Roland Garros, el alemán regresa a una final en un torneo de esta magnitud.