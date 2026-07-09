La mendocina Mili Alastra va por la épica

La Confederación Argentina de Hockey oficializó la nómina de 20 jugadoras elegidas por el director técnico Fernando Ferrara para disputar la Copa del Mundo 2026, que se desarrollará en Países Bajos y Bélgica del 15 al 30 de agosto.
El deporte mendocino vive un momento de alta relevancia internacional con la convocatoria de Milagros Alastra
La Confederación Argentina de Hockey oficializó la nómina de 20 jugadoras elegidas por el director técnico Fernando Ferrara para disputar la Copa del Mundo 2026, que se desarrollará en Países Bajos y Bélgica del 15 al 30 de agosto.
La gran noticia para Mendoza es la ratificación de Milagros Alastra, la talentosa volante mendocina surgida de la UNCuyo quien logró afianzarse en el plantel superior absoluto tras un exigente proceso de preparación y un destacado rendimiento que la consolidó como una de las realidades más valiosas del hockey nacional.