La mendocina Mili Alastra va por la épica

La gran noticia para Mendoza es la ratificación de Milagros Alastra, la talentosa volante mendocina surgida de la UNCuyo quien logró afianzarse en el plantel superior absoluto tras un exigente proceso de preparación y un destacado rendimiento que la consolidó como una de las realidades más valiosas del hockey nacional.

Milagros Alastra será una figura de Selección argentina.