Hockey sobre patines: Casa de Italia se consagró campeón del Apertura al derrotar a Palmira

El buen arquero Mauricio Aranda fue decisivo para que el triunfo se quedara para Casa de Italia.
El equipo italiano había ganado el Clausura y el Mendocino del 2025 (le ganó a IMPSA por penales) y sigue con su hegemonía en el hockey local.
El camino de Casa de Italia hacia el título
Los dirigidos por Fernando Miranda golearon por 6 a 1 a Atlético San Martín en cuartos de final y vencieron por 3 a 0 a IMPSA en semifinales, para meterse en el encuentro decisivo ante la Escobita, donde se impusieron.
Mientras que Palmira dejó en el camino en cuartos a Andes Talleres B al vencerlo por un ajustado 4 a 3 y en semis goleó por 5 a 2 a Maipú/Giol, para llegar a la final, donde no pudo con el Tano del Este.
Los orientados por Julio Heredia hicieron un gran papel en el certamen local y salieron segundos, algo que es importante para el Jarillero.
El plantel campeón de Casa de Italia:
El plantel campeón del Italiano estuvo integrado por los siguientes hockistas:
- Mauricio Aranda
- Juan Troyano
- Marcio Brandolín
- Mauro Parisi
- Joaquín Rosales
- Mateo Lucero
- Marcio Sisti
- Joaquín Corvelli
- Luciano Lucero
- Santiago Rodríguez