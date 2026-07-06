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Hockey sobre patines: Casa de Italia se consagró campeón del Apertura al derrotar a Palmira

Casa de Italia se consagró campeón del Torneo Apertura masculino de hockey sobre patines tras superar a Atlético Palmira en la pista de San Martín

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Casa de Italia muestra su algarabía tras ganar el Torneo Apertura de hockey sobre patines.

Casa de Italia muestra su algarabía tras ganar el Torneo Apertura de hockey sobre patines.

Foto: gentileza Prensa Casa de Italia

Casa de Italia sigue mandando en el hockey sobre patines de Mendoza. El Tano se consagró campeón del Torneo Apertura masculino, que organiza la Asociación Mendocina de Patín (AMP) tras superar el sábado pasado a Atlético Palmira por 5 a 2 en una emocionante final que se jugó en el estadio cubierto Esteban Costantini, la pista del Atlético San Martín.

Los goles del campeón fueron de Luciano Lucero (2), Mateo Lucero (2) y Marcio Sisti. Para el jarillero descontó Valentino Croce con un doblete.

Este es el equipo campe&oacute;n de Casa de Italia.

Este es el equipo campeón de Casa de Italia.

El partido fue vibrante y Casa de Italia se quedó con el título porque fue más preciso en la ofensiva.

El buen arquero Mauricio Aranda fue decisivo para que el triunfo se quedara para Casa de Italia.

El equipo italiano había ganado el Clausura y el Mendocino del 2025 (le ganó a IMPSA por penales) y sigue con su hegemonía en el hockey local.

El camino de Casa de Italia hacia el título

Los dirigidos por Fernando Miranda golearon por 6 a 1 a Atlético San Martín en cuartos de final y vencieron por 3 a 0 a IMPSA en semifinales, para meterse en el encuentro decisivo ante la Escobita, donde se impusieron.

Mientras que Palmira dejó en el camino en cuartos a Andes Talleres B al vencerlo por un ajustado 4 a 3 y en semis goleó por 5 a 2 a Maipú/Giol, para llegar a la final, donde no pudo con el Tano del Este.

Los orientados por Julio Heredia hicieron un gran papel en el certamen local y salieron segundos, algo que es importante para el Jarillero.

El plantel campeón de Casa de Italia:

El plantel campeón del Italiano estuvo integrado por los siguientes hockistas:

  • Mauricio Aranda
  • Juan Troyano
  • Marcio Brandolín
  • Mauro Parisi
  • Joaquín Rosales
  • Mateo Lucero
  • Marcio Sisti
  • Joaquín Corvelli
  • Luciano Lucero
  • Santiago Rodríguez

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