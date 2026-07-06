Incidentes y agresiones en Río Cuarto después del triunfo de FADEP ante Atenas

La policía tuvo que ingresar a separar, hubo algún balazo de goma y gas pimienta para frenar a los hinchas que quisieron invadir el campo de juego y luego, ya en la zona de vestuarios, el ayudante de campo de Atenas, Martín Guido (ex FADEP) golpeó a Diego Tonetto en el rostro provocándole una herida.

Luego de minutos de mucha tensión, el plantel emprendió su regreso a Mendoza sin más inconvenientes.

Lo que viene para FADEP

FADEP le ganó 3 a 1 a Atenas, con goles de Lautaro Taboada, Enzo Kalinski y Matías Persia, y llega con chances intactas a las dos fechas finales de la fase de grupos del Torneo Federal A.

Los maipucinos jugarán con los otros dos equipos mendocinos ya que por la 17ma fecha enfrentarán al Atlético San Martín, el próximo domingo desde las 11.30, y en la última fecha de la fase regular visitará a Huracán Las Heras.