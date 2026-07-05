FADEP logró un triunfazo ante Atenas, en Río Cuarto, y sube en las posiciones del Federal A

El encuentro se disputó estadio 9 de Julio de Río Cuarto bajo el arbitraje de Gustavo Benítez y Lautaro Taboada abrió el marcador a los 4’ del primer tiempo Fundación Amigos por el Deporte.

FADEP se metió en zona de clasificación a la Zona Campeonato del Torneo Federal A.

Mauricio Mansilla empató para Atenas a los 14’, pero luego Enzo Kalinski a los 32’ y Matías Persia a los 43' fueron los que determinaron la gran victoria del elenco maipucino.