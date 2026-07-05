FADEP logró un triunfazo ante Atenas, en Río Cuarto, y sube en las posiciones del Federal A

FADEP dio el gran golpe y logró un triunfazo como visitante por 3 a 1 frente a Atenas de Río Cuarto por la 16ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.
FADEP dio el gran golpe y logró un triunfazo como visitante por 3 a 1 frente a Atenas de Río Cuarto por la 16ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.
El encuentro se disputó estadio 9 de Julio de Río Cuarto bajo el arbitraje de Gustavo Benítez y Lautaro Taboada abrió el marcador a los 4’ del primer tiempo Fundación Amigos por el Deporte.
Mauricio Mansilla empató para Atenas a los 14’, pero luego Enzo Kalinski a los 32’ y Matías Persia a los 43' fueron los que determinaron la gran victoria del elenco maipucino.
El conjunto de Russell que venía de empatar sin goles de local ante Cipolletti, pero logró un nuevo triunfo en esta segunda rueda y lleva 9 partidos sin perder ya que tras 4 empates seguidos su racha indica 4 triunfos y 5 empates.
El equipo orientado por Diego Pozo alcanzó los 19 puntos y se ubica en el 4to lugar, en zona de clasificación a la Zona Campeonato y justo antes del cruce de mendocinos ante el Atlético San Martín, en Russell.
Síntesis
Atenas (1): Franco Pérez; Augusto Suárez, Rafael Ríos, Francisco Araya, Mauricio Mansilla, Isaías Guzmán; Mariano Martínez, Ignacio Castro y Facundo Quiroga; Martín Vera, Alejo Mainero y Paulo Oballes. DT. DT: Carlos Leva.
FADEP (3): Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Iribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y Julián Pérez y Lautaro Taboada; Matías Persia. DT: Diego Pozo.
Estadio: Atenas
Goles: PT: 4’ Taboada (F), 14’ Mansilla (A). 3 (F) 44’ Persia (F).