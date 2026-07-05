Los Pumitas, con Salinas y Serpa, jugarán con Inglaterra en el Mundial M20: día, hora, TV y formaciones

Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, jugarán con Inglaterra un encuentro que definirá el primer puesto del Grupo C y el correspondiente pase a semifinales del Mundial M20.
Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, jugarán con Inglaterra un encuentro que definirá el pase a semifinales del Mundial M20.
Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, jugarán con Inglaterra un encuentro que definirá el primer puesto del Grupo C y el correspondiente pase a semifinales del Mundial M20.
Ambos equipos ganaron sus dos primeros partidos ante Irlanda y Estados Unidos, suman 10 puntos y por eso definirán mano a mano un lugar entre los 4 primeros o entre los equipos que disputarán los puestos del 5to al 8vo.
Nicolás Fernández Miranda, el mendocino Eusebio Guiñazú y Carlos Mohapp, entrenadores del equipo argentino, no introducirán cambios en la formación inicial, ni tampoco entre los 8 suplentes, respecto del triunfo ante Irlanda (62-40) en la fecha pasada.
El encuentro entre Los Pumitas e Inglaterra se jugará este martes 7 de junio, en Tbilisi, desde las 8.30 hora argentina y será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.
Con Bautista Salinas como pilar derecho y Federico Serpa (goleador del Mundial) como apertura, el equipo argentino formará este martes con Benjamín Farías, Manuel Cúneo y Salinas; Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavides; Tomás Dande (capitán), Jerónimo Sorondo y Federico Torre; Juan Preumayr y Serpa; Luciano Avaca, Benjamín Ordiz, Pedro Coll, Bautista Lescanoy Simón Pfister.
En el banco quedarán Fabrizio Cebrón, Nicolás Cambiasso, Federico Narváez, Federico Hygonenq, Basilio Cañas, Valentino Reggiardo, Manuel Giannantonio y Ramón Fernández Miranda.
En el plantel argentino también están los mendocinos Laureano Valle y Tomás Canedo.
Inglaterra formará con Oliver Scola, Jimmy Staples y Oliver Streeter; Elliot Williams y Aiden Ainsworth-Cave; Tate Williams, Seb Kelly y Connor Treacey; Lucas Friday y Hugh Shields; Sam Winters, Will Knight, Nick Lilley, Tyler Offiah y James Pater. Suplentes: Jerold Gorleku, Oliver Spencer, Sonny Tonga-uiha, Patrick Hogg, George Marsh, Jonny Weimann, Finn Keylock y George Pearson.