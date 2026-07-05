Los Pumitas, con Salinas y Serpa, jugarán con Inglaterra en el Mundial M20: día, hora, TV y formaciones

El encuentro entre Los Pumitas e Inglaterra se jugará este martes 7 de junio, en Tbilisi, desde las 8.30 hora argentina y será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.

Las formaciones de Los Pumitas e Inglaterra

Con Bautista Salinas como pilar derecho y Federico Serpa (goleador del Mundial) como apertura, el equipo argentino formará este martes con Benjamín Farías, Manuel Cúneo y Salinas; Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavides; Tomás Dande (capitán), Jerónimo Sorondo y Federico Torre; Juan Preumayr y Serpa; Luciano Avaca, Benjamín Ordiz, Pedro Coll, Bautista Lescanoy Simón Pfister.

En el banco quedarán Fabrizio Cebrón, Nicolás Cambiasso, Federico Narváez, Federico Hygonenq, Basilio Cañas, Valentino Reggiardo, Manuel Giannantonio y Ramón Fernández Miranda.

En el plantel argentino también están los mendocinos Laureano Valle y Tomás Canedo.

Inglaterra formará con Oliver Scola, Jimmy Staples y Oliver Streeter; Elliot Williams y Aiden Ainsworth-Cave; Tate Williams, Seb Kelly y Connor Treacey; Lucas Friday y Hugh Shields; Sam Winters, Will Knight, Nick Lilley, Tyler Offiah y James Pater. Suplentes: Jerold Gorleku, Oliver Spencer, Sonny Tonga-uiha, Patrick Hogg, George Marsh, Jonny Weimann, Finn Keylock y George Pearson.