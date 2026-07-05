Atlético San Martín recibe a Deportivo Rincón y FADEP visita a Atenas por la fecha 16 del Federal A

Atlético San Martín juega este domingo en el Este desde las 16 con Deportivo Rincón de Neuquén y FADEP visita al líder Atenas de Río Cuarto desde las 15, por la 16ª fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.
Atlético San Martín recibe este domingo a Deportivo Rincón de Neuquén y FADEP visita a Atenas de Río Cuarto, por la 16ª fecha del Torneo Federal A
Atlético San Martín juega este domingo en el Este desde las 16 con Deportivo Rincón de Neuquén y FADEP visita al líder Atenas de Río Cuarto desde las 15, por la 16ª fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.
El cotejo entre el equipo albirrojo y el elenco neuquino se jugará en el estadio Libertador General San Martín y contará con el arbitraje de José Díaz.
Atlético San Martín viene de perder 2 a 1 ante Costa Brava de General Pico, por la 15ª fecha de la Zona 3. El Chacarero con esta derrota sigue último en su grupo y lleva un cotejo sin ganar, ya que anteriormente había vencido a Huracán Las Heras.
El equipo dirigido por Alejandro Abaurre se ubica último con 14 puntos a dos fechas del final de la fase regular.
Fundación Amigos por el Deporte jugará con Atenas, en Córdoba. El partido se disputará en el estadio 9 de Julio y tendrá el arbitraje de Gustavo Benítes.
El equipo orientado por Diego Pozo empató sin goles por la 15ta fecha frente a uno de los líderes de la Zona 3, Cipolletti de Río Negro.
Así Fundación Amigos por el Deporte acumula ocho partidos sin perder, con 3 triunfos y 5 empates. Se ubica en la octava posición con 16 puntos.
Por la decimosexta fecha de la Zona 3, Huracán Las Heras le ganó por 2 a 0 a Costa Brava de General Pico este sábado en el estadio General San Martín. El Globo cosechó un triunfazo, el cual lo invita a soñar con la clasificación.
Juan Bonet, a los 21' y 34' minutos del complemento fue el encargado de darle el triunfo al dueño de casa. Joel Lucero erró un penal a los 11' de la primera etapa.