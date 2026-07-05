Atlético San Martín recibe a Deportivo Rincón y FADEP visita a Atenas por la fecha 16 del Federal A

El equipo dirigido por Alejandro Abaurre se ubica último con 14 puntos a dos fechas del final de la fase regular.

FADEP visita a Atenas de Río Cuarto

Fundación Amigos por el Deporte jugará con Atenas, en Córdoba. El partido se disputará en el estadio 9 de Julio y tendrá el arbitraje de Gustavo Benítes.

El equipo orientado por Diego Pozo empató sin goles por la 15ta fecha frente a uno de los líderes de la Zona 3, Cipolletti de Río Negro.

Así Fundación Amigos por el Deporte acumula ocho partidos sin perder, con 3 triunfos y 5 empates. Se ubica en la octava posición con 16 puntos.

Huracán Las Heras venció a Costa Brava

Por la decimosexta fecha de la Zona 3, Huracán Las Heras le ganó por 2 a 0 a Costa Brava de General Pico este sábado en el estadio General San Martín. El Globo cosechó un triunfazo, el cual lo invita a soñar con la clasificación.

Juan Bonet, a los 21' y 34' minutos del complemento fue el encargado de darle el triunfo al dueño de casa. Joel Lucero erró un penal a los 11' de la primera etapa.