3 películas para ver en Netflix este fin de semana polar y maratonear en el sillón

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Hermanito versa: "La vida perfecta de un impasible agente inmobiliario da un vuelco radical cuando su adorable y caótico 'hermanito' llega para sacudir su existencia".

Rudd tiene una vida perfecta: un trabajo excelente, una familia amorosa y una carrera en ascenso como agente de bienes raíces. Pero aparece su hermanito Marcus (Eric Andre) e irrumpe en su controlado mundo como una fuerza arrolladora del caos, poniendo a prueba la resistencia al estrés de cada parte de su ser.

2. Mensajes de voz para Isabelle

Mensajes de voz para Isabelle es una producción dirigida por Leah McKendrick que desarrolla una historia divertida y dramática a lo largo de 1 hora y 58 minutos.

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Mensajes de voz para Isabelle versa: "Los entretenidos mensajes de voz que una joven mujer le deja a su hermana fallecida le llegar por azar a un desconocido, quien se enamora de ella sin siquiera verla".

Jill (Zoey Deutch) ha encontrado una manera de lidiar con la muerte de su hermana: contarle por mensaje de voz su caótica vida en San Francisco. Pero, sin que ella lo sepa, le asignan el número a otra persona, un evasivo agente de bienes raíces (Nick Robinson) que empieza a recibir las divertidas confesiones.

3. Te encontraré

Te encontraré (I Will Find You) es la nueva adaptación de una novela de Harlan Coben. La miniserie, protagonizada por Sam Worthington, sigue la historia de un hombre condenado por el asesinato de su hijo que recibe una pista inesperada: el niño podría seguir con vida.

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Te encontraré versa: "Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misiñón de rescate".

La historia de Netflix sigue a David Burroughs (Sam Worthington), un hombre que cumple una condena de cadena perpetua tras ser declarado culpable del asesinato de su pequeño hijo. Cinco años después de la tragedia, cuando toda esperanza parece perdida, recibe una fotografía que cambia por completo su realidad.