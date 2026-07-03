Mendocino fue estafado con entradas que pagó a U$S1.200 para ver a la Selección argentina

Amadeo Inzirillo (derecha), enviado al Mundial de Fútbol 2026 junto con el Tano Robles (izquierda), contó por Nihuil la mala experiencia del mendocino estafado con entradas para ver a la Selección argentina en Miami.

Fiebre por la Selección argentina y estafa en Miami

El mendocino y el estafador se habían contactado el jueves en las calles de Miami, desde hace varios días vestidas de celeste y blanco y copadas por hinchas de la Selección argentina, conocida como la Scaloneta.

La reventa de entradas en Estados Unidos es legal; además, la FIFA permite transferirlas a un nuevo dueño. Por eso, el mendocino no sospechó nada malo.

Otra rareza que percibió Inzirillo y que lo motivó a aconsejar al mendocino que chequeara la validez de las entradas recibidas por QR: el revendedor le había cobrado el total en pesos y no en dólares, como se hace en este tipo de transferencias en contexto del Mundial de Fútbol 2026.

Este viernes, el mendocino le contó al periodista la mala nueva: "Me estafaron; las entradas son falsas".

Se salvó un amigo del muchacho, quien no alcanzó a pagarle por más entradas al revendedor.

Como sea, pero cerca de la Selección argentina

Cuentan los cronistas del Mundial 2026 que cada vez son más los argentinos que llegan a Estados Unidos sin entradas para ver a la Scaloneta y que hacen hasta lo inimaginable para comprarlas en la reventa.

Algunos han pagado hasta U$S1.800 para asistir al partido contra Cabo Verde. Este viernes llegaron hasta los U$S3.000.

Manifestación popular y banderazo por la Selección argentina en el Mundial 2026.

Otros, acaso un poco más realistas, se guardan el dinero que llevan encima, miran los cotejos en bares y se conforman con vivir la fiebre mundialista alentando a la Selección en las cercanías de la cancha y en el banderazo para acompañar a Messi y compañía. Y así poder seguir a la Selección en el próximo cotejo.

Pero no sólo son argentinos los que siguen a la Selección en el Mundial 2026. También hay venezolanos, colombianos y dominicanos radicados en Miami. Y más de uno que otro europeo que idolatra a Messi por considerarlo el mejor jugador del planeta o porque intuye que éste es el último Mundial del rosarino de 39 años.

La pasión por el fútbol y la Scaloneta arrasa con todo y no sabe de limitaciones geográficas o financieras. Tampoco de banderas ni de rivalidades. El delito espera.