Banderazo multitudinario, y con muchos mendocinos, en Miami para alentar a la Selección argentina

En medio del fervor habitual, uno de los hechos curiosos fue el show fugaz de Ciro quien cantó un par de temas y su versión del himno nacional en el techo de un camión de una marca de cerveza, pero interrumpió su presentación y se fue rápidamente cuando llegó la policía a sacarlo.

Los hinchas habían comenzado a reunirse y a colgar sus banderas desde temprano, y aunque en principio la policía les pidió que las retiren luego fueron autorizados por el alcalde para desplegar una gran fiesta.

Con mucha presencia mendocina y la euforia que suele aparecer cada vez que se reúnen los hinchas de La Scaloneta, el banderazo fue un anticipo de lo que ocurrirá este viernes en el Hard Rock Stadium, aún cuando muchos de los fanáticos continúan buscando entradas a precios accesibles.