Banderazo multitudinario, y con muchos mendocinos, en Miami para alentar a la Selección argentina

Una multitud de hinchas argentinos se reunió en la zona de Miami Beach para cumplir con la sana costumbre del banderazo previo a cada partido de la Selección argentina en el Mundial 2026.
Una multitud de hinchas argentinos se reunió en la zona de Miami Beach para cumplir con la costumbre del banderazo previo a cada partido de la Selección argentina en el Mundial 2026.
Una multitud de hinchas argentinos se reunió en la zona de Miami Beach para cumplir con la sana costumbre del banderazo previo a cada partido de la Selección argentina en el Mundial 2026.
Como era de esperar la convocatoria fue aún más numerosa que en Kansas City y Dallas, ya que no solo muchos argentinos viven en Florida y sino que otros llegaron entusiasmados con el gran comienzo que ha tenido la Selección argentina en la competencia.
Los cantos, las banderas, las camisetas, el asado, el fernet y todo el folklore de los hinchas vistieron de celeste y blanco la Avenida Collins durante la tarde y la noche previa al encuentro de este viernes ante Cabo Verde, mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni hizo su última práctica en el predio del Inter Miami, en Fort Lauderdale.
En medio del fervor habitual, uno de los hechos curiosos fue el show fugaz de Ciro quien cantó un par de temas y su versión del himno nacional en el techo de un camión de una marca de cerveza, pero interrumpió su presentación y se fue rápidamente cuando llegó la policía a sacarlo.
Los hinchas habían comenzado a reunirse y a colgar sus banderas desde temprano, y aunque en principio la policía les pidió que las retiren luego fueron autorizados por el alcalde para desplegar una gran fiesta.
Con mucha presencia mendocina y la euforia que suele aparecer cada vez que se reúnen los hinchas de La Scaloneta, el banderazo fue un anticipo de lo que ocurrirá este viernes en el Hard Rock Stadium, aún cuando muchos de los fanáticos continúan buscando entradas a precios accesibles.