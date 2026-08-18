Federico Chiapetta, anfitrión de otra jornada de Copa Libertadores en el Malvinas Argentinas

Respecto del estado del campo de juego fue contundente: "No hay excusas, ya en Libertadores los estándares son así. En todas las canchas que se juega en Libertadores y en la Liga Profesional nos hemos bien acostumbrado a tener buenos campos de juego. Más allá de esto que es folclórico, yo particularmente soy simpatizante de Independiente Rivadavia y estoy en el doble rol de funcionario viendo que esté todo bien, no solamente el césped, y me voy a tomar un ratito cuando pueda para mirar el reojo a la Lepra".

El campo de juego está en excelentes condiciones.

"Tenemos mucha experiencia, hemos organizado muchísimos eventos de este nivel, pero siempre uno está intranquilo en cada detalle, por supuesto con el equipo tenemos un protocolo, pero el mantenimiento es constante, no solamente los días previos al partido, hay ejemplos malos como el Minella, en Mar del Plata, que ya no hay forma de levantarlo. En cuanto al evento hasta que no termine y no haya ningún inconveniente, la verdad que no descansamos", aseguró Fede Chiapetta.

Lo que viene para el Malvinas y la duda de la Copa Argentina

Respecto a lo que viene en la agenda del estadio Malvinas Argentinas y a la posibilidad de que Mendoza sea sede de algún partido de la Copa Argentina, Chiapetta explicó: "El 5 de septiembre están Los Pumas, después, no me acuerdo bien la fecha, pero creo que a mediados de septiembre jugaría Independiente si pasa a cuartos de final y después esperando por la Copa Argentina, estamos en conversaciones constantes, pero la verdad es que es una locura lo que pagan algunas provincias, nosotros no podemos competir, primero no tenemos la plata y segundo nos parece una estupidez pagar por un evento deportivo las locuras que están pagando en el Norte, por ejemplo. Nos dicen que hagamos un esfuerzo más, porque quieren venir todos a Mendoza. Como dicen los chicos, Mendoza Garpa, con actividades, servicios, hotelería y un lindo estadio, pero bueno, a veces la billetera manda y vamos a ver si podemos competir con sentido común, no pagar estupideces y poder tener partido de Copa Argentina".